İmamoğlu: Karadenizliler bilir, rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız, yürüyüş tarzımdan böyle bir anlam çıkarılması müthiş bir yaratıcılık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkada yürüdüğü için hakkında başlatılan ön incelemelemeye ilişkin olarak, "Milletimiz kahkahalarla güldü, bu kararı verenlerle dalga geçti." dedi. İmamoğlu, "Size bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim. Karadeniz'de rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız. Bunu Karadenizliler bilir. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarılması müthiş yaratıcı" yorumunu yaptı.

İmamoğlu, kurum tarafından geçtiğimiz günlerde satın alınan Fatih’teki Bulgur Palas da incelemelerde bulundu. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bir ticari yatırımcı, bana buradan bahsederken, ‘Bir bankanın icradan dolayı aldığı ve satışa çıkartmayı düşündüğü böyle bir yapı var. Burayı alacağım’ diye bana anlattığında, yanlış birine anlattı. Ben de ‘Burası sana yar olmaz’ dedim, ‘Burası İstanbullunun olmalı.’ Ondan sonra bu işin önünü kestik. Güzel olan tarafı şu: İhale açık bir şekilde yapılmıştı bir banka tarafından ve o bankanın çıkarttığı ihaleden verdiğimiz teklifle Buranın sahibi olduk. Ama nasıl sahip olduk? Bence burası da çok güçlü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri; İGDAŞ, KİPTAŞ, İmar AŞ, İSTON, İSTAÇ… Şu an genel müdürlerimiz de burada, heyecanla bakıyorlar. Daha önce farklı konulara, bazı kişilere ya da bazı özerklik tanınmış derneklere, vakıflara ya da bazı belki çok sevdikleri dizilere para ayırırken, biz, İstanbul'a kültürel değer katıyoruz. Ben, iştiraklerimizin bu hassasiyetine ve bu katkı sunma kabiliyetine, becerisine teşekkür ediyorum hem genel müdürlerine hem bütün çalışanlarla. Çünkü onlar da şunun farkında: Şu an temsil ettikleri, o genel müdürlü oldukları iştiraklerimiz, tümden İstanbul halkının.”

"Yedi Tepeli İstanbul'un bir tepesini İstanbul halkına mal etmiş olduk"

"Tarihi Yarımada içinde tanımlanan o ‘Yedi Tepeli İstanbul'un bir tepesini İstanbul halkına mal etmiş olduk, 2021 yılında. Bu çok keyifli. Buranın hızlıca tasarımını yapacak arkadaşlarımız. İçinde çok farklı birimler var; yapılmış zamanında. Onlara bakacağız, inceleyeceğiz. Burası sosyokültürel alan olarak tanımlı zaten imar planlarında. Burada umuyoruz ki hem İstanbul'un bir gezi durağı hem İstanbul'un iyi izlendiği bir alan olacak. Terasından 360 derece İstanbul'un tarihi yarımadasını görebiliyorsunuz ve bu tarihi yarımada da Adalar’dan tutun da her eksende bu şehri izleyebiliyorsunuz. İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun. Hızlıca çok hararetli bir şekilde tam bittiği bir gün de sizi burada ağırlamak, sizlerle bir kahve içmeyi çok arzu ediyorum. Şimdiden o heyecanı duyuyorum."

Önümüzdeki yılın yaz aylarında yine burayı siz değerli buluşturalım istiyorum"

Benim de en kötü huyum bu. Bir şey alındı mı bir an önce bitsin isterim açıkçası. Ama burada bir analiz gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla, özellikle büyük yapının statik olarak bir sıkıntısı yok. Daha önceleri Osmanlı Bankası arşivi olarak kullanılmış ve o dönemde bir takım güçlendirme işlemleri de yapılmış. Şu anda burada, 3600 metrekare kapalı alan kullanımınız var. Hem burada hem çevredeki binalardan kaynaklı statik açıdan inceleyeceğiz. Mekânsal kullanımı konusundaki optimum verimliliği kültür, sanat, turizm adına yorumlayacağız ve ondan sonra da bu planlamalar biter bitmez, inşaatına başlayacağız. Ben, açıkçası yaz sonu buraya gideriz diye düşünüyorum. Gönlüm arzu ediyor ki, önümüzdeki yılın yaz aylarında yine burayı siz değerli buluşturalım.

"32 milyon lira teklif verdik"

32 milyon lira teklif verdik buraya. Sudan ucuz. Biliyorsunuz; 32 milyona daha önce dizi yapıyorlardı. Biz, 32 milyona Fatih'ten, 6 bin 500 metrekare arsası olan, 3 bin 600 metre kapalı alanı olan bir yer aldık. Bundan sonra bütün ilanlara bakıyoruz; haberi olsun İstanbul'daki herkesin. İstanbullular adına, bu tür yerleri yine İstanbul'a kazandırma konusunda hararetimiz çok yüksek.

"Birini eli arkasında gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz"

Kendimi savunmaya ihtiyaç duymadım. Duygularımı belli etmek zorunda kaldım. Böyle bir sürecin ortaya konulması kötü ortam. Bu süreci başlatılmasının sahibi yok. İş bakanlığa, savcılığa, CİMER’e kadar gitti. Gazetecilerin de tartışma biçimi çok acı. Absürtlük devam ediyor. Ne yapalım? Bu soruşturma sürecini başlatan akla şunu soruyorum: Birini eli arkasında gezerken gördüğünüzde hakaret etti diye başvurabilirsiniz. Bu karşılık bulur. Size bir Karadeniz doğa bilgisi vereyim. Karadeniz'de rampa çıkarken, ağırlık merkezini dengelemek için ellerinizi arkaya atarsınız. Bunu Karadenizliler bilir. Geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüş biçimi üzerinden böyle bir anlam çıkarılması, bu anlamı oraya taşınması ve bu anlam üzerinden soruşturma sürecinin başlatma becerisinin ortaya koyulması müthiş yaratıcı."

"Benim dualarım yetmedi bu insanlara"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benim dualarım yetmedi bu insanlara. Allah akıl versin duasını yaklaşık 2,5 senedir yapıyorum. İnsanlar elleri arkasında inadına yürümeye başlasa soruşturma mı başlatacağız? Onların ata sporu Ekrem İmamoğlu ile mücadele. Müfettişe verdik savunmayı.

Ben planlanmış bir Güneydoğu gezisinde o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarına göre seçilmiş belediye başkanını ziyaret ettim. Ben orada kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Milletin iradesine karşı durulan her hususta açıklama yaptım, yapmaya devam ederim. Demokrasiye inanan bir insanım. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına Mustafa Kemal Atatürk portresini hediye ettim. Buradan da bir sebep oluşturmak acizlik. Bunları yaşadık yaşamaya da devam ediyoruz.

Bin yıl düşünsem aklıma gelmez. Milyon kez evrak imzalasam böyle bir süreci başlatmam. O kadar komik şeylerle karşılaşıyoruz ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Bunlar bizim vaktimizi kaybettirmiyor.

"Milletimiz dün diyaframdan kahkahalarla güldü"

Milletimiz dün diyaframdan kahkahalarla güldü dün. Espriler müthişti. Bu kararı verenlerle dalga geçti. Sanatçısından ilkokul öğrencisine kadar güldüler. Bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz, alıştık artık. Yapmasınlar bunu. Milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya çekmesinler.

Erdoğan'la ne konuştular?

Ben, her yerde, milletimizin binlerce yıllık geleneğine yakışır bir devlet insanı tavrıyla, her ortamda bulunmayı özellikle yaşıyor ve yaşatıyorum. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımız ile yan yana geldiğimizde, “Sağlığınız nasıl, iyi misiniz, Allah sizi korusun” dedim. O da bana dönüp, “Senin sağlığın nasıl” dedi. Ben de “İyiyim” dedim. Onun ötesinde bir şeyimiz olmadı.

Kanuni Sultan Süleyman Tablosu

O tablonun bende özel bir yeri var. Ben, kendime “Fetih çocuğuyum” diyorum bazen. İnsanlar bunu farklı yorumlayabilir. Onun açıklamasını yapayım. Trabzon’u da fetheden Fatih Sultan Mehmet, 1461’de. Ben, Trabzon’un çok merkez bir mahallesinde büyüdüm, Ortahisar’da. O mahallede fethin bütün izlerini hissedersiniz. Burçlarımız vardır, surlarımız vardır. Suriçi vardır. Orada büyüdüm. Tabii, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği bu kentin başka bir özelliği de var. Kanuni Sultan Süleyman’ın da tam orada doğmuş olması. Hatta bazen espri yaparım, “Ben, Kanuni Sultan Süleyman’dan üç yıl daha fazla kıdemli Trabzonluyum” derim; çünkü o 14 yaşına kadar, ben 17 yaşıma kadar Trabzon’da büyüdüm. Velhasıl, hepimiz için özel iki padişah olarak andığımız Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman.

" 10 – 15 gün içerisinde tablo buraya gelecek"

Fatih Sultan Mehmet’in çok önemli bir tablosunu Büyükşehrimize kazandırdık. Kanuni tablosunu duyduğumuzda, girişimlerimiz de oldu ama kısmet olmadı. Açıkçası sonrasında yaşanan bu olayı ben şöyle yorumluyorum. Biz, itibarlı bir yönetimiz. İtibarlı bir süreç başlattık. Artık, İstanbul kenti yönetimine, herkes güveniyor. Herkes, “Evet, bu kentin bir değerini, bu şehrin belediyesine emin bir şekilde emanet edebiliriz” diyor. Bu benim için çok kıymetli bir duygu. Yani bir iş insanı bu tabloyu almış ve Kanuni tablosunu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun yanına koyma duygumuzu hissetmiş. Ve bunu bize, daha doğrusu İstanbul şehrine emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tabi şu anda pandemiden dolayı İngiltere, Türkiye’den misafir kabul etmiyor. Dolayısıyla biraz zaman aldı. Ama sanıyorum bir 10 – 15 gün içerisinde tablo buraya gelecek.

"Tekrar tabloyu hediye eden iş insanımıza teşekkür ediyorum"

Şu anda benim açıklamamın doğru olmadığı bir detay. “İstanbul’a geleceğim, sizi ziyaret edeceğim, gerekirse bunu paylaşırım” dedi. Ben de mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum 16 milyon İstanbullunun adına. Bu veya bunun gibi girişimlerde her konuda İBB’nin güvenilir bir kurum olduğunu, bizim bu anlamda kapımızı çalabileceklerini de duyurmak istiyorum. Bakın yardımlaşma için de aynı şey geçerli. Biz, şu anda Ramazan ayındayız. Ramazan ayında da yardımlaşmada İBB’yi tercih ediyor, İstanbullunun yoksulluğuna katkı sunmak adına, aradaki en doğru elin İBB olduğunu düşünüyor ve bizim kapımızı çalıyorlar. Bakın bugün Askıda Fatura’nın birinci yıl dönümü. 45 milyon TL’ye yakın, yani bir yılda kesintisiz yardım sürecinin, yardımlaşma duygusunun üst seviyede yürüdüğü platform. Böylesi bir güvenin oluşması gerçekten İBB’nin şeffaf, güvenilir ve emin olacağı şekilde yönetilmesiyle bu iş olmuştur. Tekrar tabloyu hediye eden iş insanımıza teşekkür ediyorum

"Tam kapanma kararı değerliydi"

Tam kapanma kararı değerliydi. Ben bunu defalarca talep etmiştim. Hatta ilk karar alındığında bile, bu son yarı kapanma, tam kapanma sürecinin dengeli bir biçimde olmasını beyan etmiştim. Beni bu açıklamalarda konuşturan şey, İBB bünyesindeki bilimsel danışma kurulumuz, onların önerileri. Dolayısıyla şu an alınan tam kapanma kararı doğru, ama içerik olarak tabii çok eksiği var. Yani tam kapanma İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi kapsadığı için bütün Türkiye’deki çalışan kitle, esnaf, günübirlik işlerle hayatını kazanan insanlara nasıl katkı sunacağı da mutlaka düşünülmeliydi. Bir başka unsur ve çok önemli bir unsur.

"Tam kapanmanın yanında sıkı bir aşılanmanın da yapılması gerekiyor"

Tam kapanma elbette yetmiyor. Tam kapanmanın yanında sıkı bir aşılanmanın da yapılması gerekiyor ki süreç başarıya ulaşsın. Şu an aşılanma ile ilgili tereddüdü ben de yaşıyorum açıkçası. Ortamda da bunu görüyorum, ne olacak diye. Biz, daha önce İBB’nin de halka temas noktasında öncelikli grupları olduğunu, örneğin; İETT şoförleri, asla hizmetinin aksamaması gereken İtfaiye ve Zabıta gibi, mezarlık çalışanları gibi insanlarımızın öncelikli aşılanması gerektiğini iki – üç kez valiliğimize bildirmiştik. Hatta bu kapanma kararı sonrasında Sağlık Bakanı’mızı aradım. Kendisinden de bu konuda ısrarcı oldum. Sürecin devam ettiğini, yine de ilgileneceğini söyledi. Biz de bugün, TC kimliklerine varıncaya kadar, öncelikli çalışan listemizi bakanlığa göndereceğiz. Bunu talep ediyoruz. İBB’nin 83 bin çalışanı halka temas eden çalışanlar. Ama çok öncelikli alanı bir an önce bildirelim istedik.

"Aşı sorununu da bir şekilde hep birlikte aşmak zorundayız"

Aşı sorununu da bir şekilde hep birlikte aşmak zorundayız. Biz, mesela turizm sezonunu kaçırmamalıyız. Onun için bu tam kapanmayı çok arzu etmiştim oldu. Oldu; ama bir yanda da aynı hızla aşılama devam etmeliydi. Burada eksiklikler görüyorum. Umarım giderilir. Hem İstanbul hem bütün Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çok ülkeler bu konuda başarı elde etti. Ne yazık ki Türkiye'mizin bu konuda şu an sınavı iyi gitmiyor. Umarım çözülür. Çözüm noktasında da her kurumun sorumluluk alabileceği gibi İBB olarak biz de sorumluluk alabiliriz. Nasıl alabiliriz onu bilmiyorum ama otururuz bunu konuşuruz. Yani bakanımıza bakanlığa bunu duyuruyoruz. Biz belediyeler, hep beraber bu aşılama ve aşı sorununu nasıl aşabiliriz kısmında biz ne yapabiliriz dediğim gibi detayını bilmiyorum çalıştığımız bir alan değil çünkü sorumluluk bizde değil ama bu konuya bile el birliği ile çalışabiliriz. Çünkü ben hep söyledim pandemi süreci seferberlik sürecidir. Hep beraber düşünmeye açık olmalıyız hep beraber çözüm bulmaya açık olmalıyız. Herkesin kabiliyetinden faydalanmaya özen göstermeliyiz. Çünkü hepimizin insanı ölüyor. Hepimizin canı yanıyor. Her gün bir gün geçmiyor ki işte yüzlerce insanımızın can kaybından haberdar oluyoruz. Allah rahmet eylesin. Umarım bu aşı sorunu da bir an önce çözülür.

"900 at nerede manşeti atanların bir kısmı şimdi siyasidir ama geçmişte İBB’de çalışmış olma ihtimali de var"

Biz at meselesiyle ilgili, fayton meselesi ile ilgili göreve geldiğimizden günden beri her anı inceliyoruz. Esas kime sorun bu soruyu biliyor musunuz? 25 sene bu zulmü izleyen yöneticilere sorun. Biz, izlemedik. Göreve gelir gelmez sürece temas ettik başladık. Bu süreçte, yani 25 yıllık yönetim döneminde köşesine bile bakmayan, uzaktan bile izlemeyen aklın yerine, biz, orada birebir temas ettik ve şu anda Adalar, fayton zulmünden atların kurtuluşunu alkışlıyor. Şimdi buradan siyaset üretmeye çalışanlar, aynı az önce söylediğim absürt soruşturma sürecini başlatan akılla aynı akıl. “Efendim 900 tane at nerede? 800 küsur at nerede?” başlıkları atıyorlar. İnsan utanır. Bu manşeti atanların belki bir kısmı, şimdi siyasidir ama geçmişte İBB'de çalışmış olma ihtimali de vardır. İnsan utanır, “Ya biz ne yaptık da bu adama böyle laf atıyoruz” diye. Biz geldik, fayton meselesini tereyağından kıl çeker gibi hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden bütün atları satın alarak faytonların yerine o elektrikli araçları o Adalar'a koyarak çözdük. Tertemiz bir Adalar var. 10 binlerce kiloluk, tonlarca çöp topladık bu faytondan kaynaklı. Ve şu anda fayton olan alanların, meydanların düzenlenmesini bitirmek üzeriyiz. Yani gerçekten Adalar'ın tarihi anlamda yeni bir başlangıcına imza attık.

Gelelim at meselesine. At meselesini başından itibaren her adımını İstanbul Valiliği de biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü süreçte sorumluluğun, yani özellikle sorumluluğun bir parçası Tarım İl Müdürlüğü. Süreci beraber yürüttük. Bu manşeti atanlar, bana sormuyorsanız, İstanbul’da valilik var, ona sorsun. Ne oldu? Raporlar orada da var, bizde de var; kimse gizlemiyor. Ama bir siyasi partinin il başkanlığından ya da bir siyasi partinin bir merkezinden ya da bir milletvekilliği makamından trollüğe kalkışmasınlar. Hatırlayın; bu sürecin başında bir ruam süreci hastalığı ve Adalar’da ne yazık ki birçok at ruam hastalığından öldü. Bu bir hastalık. Bu bizim müdahale edebileceğimiz bir şey değil. Ruam süreci dikkatli bir şekilde yönetildi. 200’ün üzerinde at öldü orada. Bu atların ölümüyle beraber, kalan atlarla düzenimizi oluşturduk. 800’ün üzerinde atı, Türkiye’nin muhtelif kuruluşları ve kurumlarına dağıttık. Dağıtmayı yaparken, Tarım Bakanlığı’ndan destek alarak yaptık. Zaten tek başımıza yapamazdık. Bunların yüzde 90-95’ini, başta belediyelere olmak üzere, kurumlara verdik. Kurumlara verdiğimiz her atın bulunduğu ilde takip edilmesi için, çiplerini taktık. Çiplerini taktığımız atların takip süreci o il ya ilçenin tarım müdürlüklerinindir; biz değiliz. Yapmayın.

Ben, siyaseten şunu görüyorum: Bu paylaşımı yapan koca koca adamların, vekiller var, kendini vekil zanneden var -bana göre vekil de olamazlar- top oynamakla vekilliği birbirine karıştıranlar var. Herkes var. Üzülüyorum. Yani söylüyorum, lütfen Tarım Bakanlığı’nı, valiliği arayın ya da bizi arayın, bizden bilgi alın. Çok üzücü bir olay oldu. Cumhur İttifakı’na bağlı Dörtyol Belediyesi’nde yaşananlar hepimizi üzmüştür. Atlarımızın kaybolma süreci. Ama sonuçta bu da devletimizin bir kurumudur, soruşturma başlatılmıştır diye biliyorum. Takip ediyoruz süreci, biz de yazılı detay istedik. Görevimiz olmamasına rağmen emanet ettiğimiz atların akıbetini takip ediyoruz. Umarım Dörtyol’da yaşanan bu acı olay bir daha yaşanmaz. Bizi bu tarz olaylarla, insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, tabiat sevgisi… Bizim bu duygularımızla övünebilirler. İstanbul’un her kavramını bun anlamda bu duygularla koruyan bir belediye başkanları var."