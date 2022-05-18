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İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması

İBB Başkanı, Murat Ongun’un yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını doğruladı

18 Mayıs 2022 09:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Tele 1'in aktardığına göre; söz konusu iddiayı doğrulayan İBB Başkanı, Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Doğu Karadeniz Turu’ dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun’un, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı. Ongun’un ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu’nun onayladığını belirterek “Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda” demesi tepki çekmişti.

2019’da Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasından sonra Murat Ongun’un yürüttüğü İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada İBB Sözcülük Birimi’nin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.

TIKLAYIN - "Ekrem İmamoğlu cephesinde yine bir iletişim krizi; Murat Ongun ayrıldı mı ayrılmadı mı, ne bir açıklama, ne bir yalanlama!"

murat onguntele 1Ekrem İmamoğlu
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