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İmamoğlu'ndan Madımak katliamı mesajı: Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız; #unutMADIMAKlımda

01 Temmuz 2021 23:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Madımak katliamında yaşamını yitirenleri anarak, "Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda" mesajını paylaştı.  

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, radikal İslamcılar tarafından Madımak Oteli’nde 33 aydın ile 2 otel görevlisi yakılarak katledildi.

İmamoğlu'nun katliamın 28. yılında Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: 

"Sivas Katliamı, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda"

 

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