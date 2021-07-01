İmamoğlu'ndan Madımak katliamı mesajı: Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız; #unutMADIMAKlımda

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Madımak katliamında yaşamını yitirenleri anarak, "Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda" mesajını paylaştı.

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, radikal İslamcılar tarafından Madımak Oteli’nde 33 aydın ile 2 otel görevlisi yakılarak katledildi.



İmamoğlu'nun katliamın 28. yılında Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Sivas Katliamı, aradan geçen yıllara rağmen yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te kaybettiğimiz canları rahmet ve özlemle anıyorum. Bütün inanç ve kültürler bu ülkenin özdeğeridir ve saygındır. Nefreti ve ayrımcılığı söküp atacağız. #unutMADIMAKlımda"