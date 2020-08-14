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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz

"Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? İstanbul'un mu, israf düzeni bozulmuş bir avuç insanın mı?"

14 Ağustos 2020 16:30

Kanal İstanbul hakkında video ile mesaj yayınlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? Şehrimizin ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen, stratejik olarak zorda kalmamızdan menfaati olan bir avuç insanın ihtiyacı var" dedi. 

Videoda Türkiye'ye dünyanın en yüksek faiz oranıyla borç verecek olan yabancı finans çevrelerine halkın vergileriyle ödeme yapılacağı anlatılarak "Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz" denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ilişkin bir video yayınladı. “Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?” sorusuyla videoyu yayınlayan İmamoğlu, “Şehrimizin ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen, stratejik olarak zorda kalmamızdan menfaati olan bir avuç insanın ihtiyacı var” dedi.

“Kanal İstanbul bazları için inanılmaz bir proje. Mesela dünyanın en yüksek faiz oranıyla Türkiye’ye borç veren yabancı finans çevreleri ve onların yerli ortakları için” diye başlayan videoda şöyle devam edildi:

“Onlar Kanal İstanbul’un iç finansmanla yapılamayacağını bildikleri için yine en ağır koşulları dayatacaklar. Her dakika artan döviz borçlarını ve onların çılgın faizlerini vergilerimizle bizler ödeyeceğiz, çocuklarımız ödeyecek. Üstelik Kanal İstanbul yüzünden Montrö Sözleşmesiyle elde ettiğimiz yetkileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Boğazlar üzerindeki haklarımızı sınırlandırmak, Türkiye’yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz. Onun için diyoruz. Başka seçenek yok. Ya Kanal Ya İstanbul.”

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