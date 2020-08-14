İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz

Kanal İstanbul hakkında video ile mesaj yayınlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? Şehrimizin ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen, stratejik olarak zorda kalmamızdan menfaati olan bir avuç insanın ihtiyacı var" dedi.

Videoda Türkiye'ye dünyanın en yüksek faiz oranıyla borç verecek olan yabancı finans çevrelerine halkın vergileriyle ödeme yapılacağı anlatılarak "Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz" denildi.