İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Dünyanın öbür ucunda birilerinin haberi var ama bölge halkına hiçbir bilgi verilmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla, proje güzergahındaki Arnavutköy'e bağlı Yeniköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bölge halkına Kanal İstanbul Projesi hakkında hiçbir bilgi verilmediğini belirten İmamoğlu, ''Dünyanın öbür ucunda birilerinin haberi var ama bölge halkına hiçbir bilgi verilmemiş. Yeniköylüler yaşam ve tarım alanlarını, doğayı, su kaynaklarını yok edecek bu yıkım projesine tamamen karşı. Biz de sonuna kadar #YaKanalYaİstanbul diyeceğiz'' ifadelerini kullandı.