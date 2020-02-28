İmamoğlu'ndan İdlib mesajı: Ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34’ncü ilçe belediyesi ziyaretini Beyoğlu’na yaptı. Ziyaret, tüm ülkeyi yasa boğan şehit haberlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. “Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diyen İmamoğlu, “Olağanüstü bir süreçle iç içeyiz. Umuyorum milletçe bir arada, herkesin bir araya geldiği, bir arada düşünüp, en doğru kararı verdiği şekliyle, ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34’üncü ilçe belediyesi ziyaretini Beyoğlu’na gerçekleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın makam odasında gerçekleşen toplantının ana konusu, Türkiye’yi yasa boğan şehitler oldu.

“Hepimizin içi yanıyor” diyen İmamoğlu, “Bütün şehitlerimize hepimiz ağlıyoruz açıkçası. Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Olağanüstü bir süreçle iç içeyiz. Umuyorum milletçe bir arada, herkesin bir araya geldiği, bir arada düşünüp, en doğru kararı verdiği şekliyle, ortak mücadeleyle başımızdaki ve etrafımızdaki bütün sıkıntıları bertaraf ederiz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ziyaret amacını da şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün Beyoğlu Belediyesi’ndeyiz. Başkan’ımızla Beyoğlu’nu konuşacağız. İBB-Beyoğlu Belediyesi… Geçmişten bugüne neler yapıldı, beklentiler ve bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceği konusunda ortak bir gün geçireceğiz. Bugün, 34’ncü belediyemizi ziyaret ediyoruz İstanbul’umuzda. İnşallah tamamını 1-2 hafta içinde bitireceğiz. Ortak akılla bir süreç yönetme konusunda azami çaba göstereceğiz. Uyumun hem ilçelerimizi hem de İstanbul’umuza büyük katkıları olacaktır.”

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