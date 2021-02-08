İBB Başkanı İmamoğlu: Diyanet sürekli siyasetin içinde; 'gençleri ayırmayan devlet yöneticileri olsun' duası da etsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, raylı sistemlere ilişkin önümüzdeki dönem projelerini açıkladığı toplantının ardından bir grup gazeteciyle bir araya geldi. İmamoğlu, Diyanet'in hutbesine tepki gösterirken, Boğaziçili öğrencilere de çağrı yaptı.

İmamoğlu, Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasına ilişkin gelen bir soru üzerine, "Üniversitedeki protestoların ardından yaşanan gözaltılar sonrası, kamu yöneticileriyle bazı görüşmeler yaptım. Bunların sayısı 6-7'dir. Ancak bunları kamuoyu ile paylaşmayı doğru bulmuyorum. Boğaziçili gençlerimizle de internet üzerinden uzun bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Diyanet'in hutbesi hakkında

Gençlere hakaret edildiğini ve haksız yere suçlandığının altını çizen İmamoğlu, Diyanet'in gençler hakkında hutbesi hakkında da şunları söyledi:

"Ben o hutbeyi doğru bulmadım. Diyanet, sürekli siyasetin içinde. Diyanet madem bu konuları ele alıyor, o halde 3 gençten ikisinin işsiz olduğunu da devleti yönetenlere hatırlatsın ve işsizliği çözmeleri için çağrı yapsın. Diyanet, 'Gençleri ayırmayan devlet yöneticileri olsun' diye de dua etsin."

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İmamoğlu'ndan gençlere çağrı

İBB Başkanı İmamoğlu, gençlere ise şöyle seslendi:

"Gençlerimiz özgün protestolarını yapsınlar, onların yanındayız. Ancak bunu kampüsün içinde gerçekleştirsinler. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi kampüsün içinde gerçekleşmeli, orada devam etmeli."

İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Protestoya katılan gençleriniz, tüm gençlerimiz gibi zeki ve birikimli... Toplumun çok büyük bir kesimi de arkalarında... Ancak ne yazık ki; gözaltına alınıyor, tutuklanıyorlar. Milletvekillerimiz onları karakolda da adliyede de yalnız bırakmıyor. Biz de yanlarındayız. Kendilerini kesinlikle yalnız hissetmesinler."