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İmamoğlu’ndan Eren Bülbül fotoğrafı açıklaması: Gereken yapıldı, polemik oldu, sen niyeti görsene

04 Mayıs 2022 11:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine oyuncu "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Besel'in fotoğrafının paylaşılmasına ilişkin olarak, "Gereken yapıldı, polemik oldu, sen niyeti görsene" açıklamasını yaptı. 

İmamoğlu, Karadeniz turu sürerken Trabzon'da Görkemli Hatıralar programında Serhan Asker'in konuğu oldu. 

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eren şehitlerimizin simgesi oldu. Trabzonspor'un şampiyon olduğu gece Eren'in de fotoğrafını koyun dedim. Eren'le ilgili film yapılmıştı. Oradaki arkadaşlar onun fotoğrafını koymuştu. Gereken yapıldı. Polemik oldu, sen niyeti görsene.  Eren'in ruhu şad olsun."

 

İmamoğluEren Bülbülfotoğraf
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