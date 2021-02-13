İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'tablet' yanıtı: Beni çok sevdiğini düşünüyorum, hizmetlerimi takip ediyor, müteşekkirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu şişirdikçe şişiriyor. Böyle allamak pullamak olur mu?" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "40 bin tableti Rize’ye gidip konuşan Cumhurbaşkanı. Takip ediyor beni. Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor. Müteşekkirim" dedi.

İmamoğlu, İBB'nin ‘40 bin tablet’ projesini hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Beni çok sevdiğini düşünüyorum. Takip ediyor yani. Hizmetlerimi takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, “13 Şubat Dünya Radyo Günü”nde bir grup radyocu ile Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir araya geldi. Radyocuların gününü kutlayan İmamoğlu, konuklarından mesleki sıkıntılarını dinledi.

"Şahinbey Belediyesi'nin tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alıp, dağıttığı konusunda kendi ifadesi var"

İBB'nin ‘40 bin tablet’ projesini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt veren İmamoğlu, “İstanbul’da kimseye nispet yapmadık. İstanbul’da 40 bin tablet dağıtan Büyükşehir Belediyesi. Benim güzel hizmetlerimi ne kadar sıkı takip ediyor ki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki açılışta, 40 bin tableti anlatıyor. Gurur duyduğu için mi anlatıyor, yoksa espri olsun diye mi? 40 bin tableti az buluyor. Çok iyi takip ediyor. Ama galiba o belediyenin de (Şahinbey Belediyesi) tabletleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alıp, dağıttığı konusunda kendi ifadesi var. Önemli değil; 70 bin Milli Eğitim’den alsın, 100 bin öbürü alsın, ama benim vatandaşım alsın" ifadelerini kullandı.

"Beni çok sevdiğini düşünüyorum"

Cumhurbaşkanlığı makamının her vatandaşa eşit mesafede durmak gibi bir misyonunun olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “İyi ise, hepsini alkışlayan; kötü ise ‘Bir dakika yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz’ diyebilmesi lazım. Ama bu ülkenin son psikolojisi, o anlamda hoş değil. Yani parti üzerinden bir belediyeyi alkışlamak ya da alkışlatmaya başlamak… Yani ben, beni çok sevdiğini düşünüyorum. Takip ediyor yani. Hizmetlerimi takip ediyor" diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Umudumu artıran bir başka şey; gerçekten 40 bin tableti Rize’ye gidip konuşan Cumhurbaşkanı. Takip ediyor beni. Hemşehri duygusuyla, İstanbullu olarak takip ediyor. Müteşekkirim. İnşallah şu otobüs imzasını atsın da bir an evvel otobüslerimize de alalım.”