İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'elektrik' göndermesi: Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının yüksek olmasıyla ilgili "dünyada da böyle" ifadelerine tepki göstererek; "Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız." dedi.

Erdoğan 2016'daki bir konuşmasında, ekonomik gidişatla ilgili, "Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız? Gelin bunu yapın. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar, o zaman ne dedim? Teğet geçecek, dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek" demişti.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.