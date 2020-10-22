İmamoğlu'ndan Cem Yılmaz'a sağlık çalışanları için çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen ve moral etkinliklerinde ücretsiz yer alabileceğini belirten komedyen Cem Yılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir çağrı geldi.

Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarına moral vermek için ücretsiz etkinlikler düzenleme talebine ilişkin Sağlık Bakanı Koca'dan mutlu haber geldiğini açıkladığı tweet'ini alıntılayan İmamoğlu, Cem Yılmaz'ın "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" diye yazdı ve komedyene çağrıda bulundu.

Cem Yılmaz, Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini ifade etmiş ve bu önerisi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek beklemişti. Yılmaz şu paylaşımda bulunmuştu;

"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim."