İmamoğlu’ndan Çatalca turunda kreş mesajı: “Buralar sıkı bir eğitim felsefesinin başlangıç kreşleri”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da kreş inşaatı incelemesinde, "Buralar sıkı bir eğitim felsefesinin başlangıç kreşleri” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salı mesaisinin büyük bölümünü Çatalca ilçesine ayırdı. İmamoğlu’nun Çatalca’daki ilk durağı, Binkılıç Köyü oldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen ve İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan “Zor Sor” programına katılan köy sakini tarım üreticisi Görkem Arabacı, İBB Başkanı’ndan ev ziyareti sözü almıştı. İmamoğlu, Görkem-Erkan Arabacı çiftinin evlerine konuk oldu. Ziyarette İmamoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti. Arabacı ailesi ve yakınlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, ziyaret sonrasında da köy halkıyla bir araya geldi. Binkılıç sokaklarında bir süre dolaşan İmamoğlu, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Nesin Vakfı'na ziyaret

İmamoğlu’nun Çatalca’daki ikinci adresi, Gökçeali Köyü’ndeki Nesin Vakfı oldu. Vakfı, 2010 yılından beri yöneten ve kendisi de vakfın eski çocuklarından olan Süleyman Cihangiroğlu, İmamoğlu’nu, “1974’ten beri vakfımıza gelen ilk Belediye Başkanı’sınız” sözleriyle karşıladı. İmamoğlu’nu; Aziz Nesin, vakıf, vakıf etkinlikleri, hizmetleri ve sorunlarıyla ilgili bilgilendiren Cihangiroğlu, tarım ürünlerini ürettikleri toprağın özelliklerini de detaylarıyla anlattı. İmamoğlu vakıf çocuklarıyla da bir araya geldi. İmamoğlu, içerisinde özel basım Nutuk’un da bulunduğu İBB yayınlarından bir kitap seçkisini, Nesin Vakfı kütüphanesine hediye etti.

İmamoğlu, Çatalca’da, son olarak Kaleiçi Mahallesi’nde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan kreş inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul’a niyet ettiğimiz bu mesele, öyle kalıcı 150 tane kreş ki aslında; böyle sapasağlam yani. 100 sene sonra, 150 sene sonra -Robert Koleji konuşuyoruz değil mi ya da Galatasaray Lisesi’ni konuşuyoruz- bura aslında sıkı bir eğitim felsefesinin başlangıç kreşleri. Bunun bir aşama sonrası, ilkokul olsun. Bir aşama sonrası… Bunu derken, ‘Büyükşehir yapsın’ anlamında demiyorum ama buradan her sene 15-16 bin çocuğun yukarıya doğru tırmandığını düşünün; böyle ferah yerlerde. Bir de eşitlik duygusu yani… Hangi mahallede olursan ol, bu kalitede bir binada yetişiyorsun. Bu, aslı Cumhuriyet’in verdiği bir şeydi ilk başta. Köy ilkokuluna da gitsen bir kabiliyeti, kapasiteyi görürdün. Onun için burada, taviz vermedik kaliteden” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, çevrede bulunan imalathanelerde çalışan ve kendisine alkışlarla destek veren emekçilerle de fotoğraf çektirdi.