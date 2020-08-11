İmamoğlu'ndan Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani'ye: Kaybettiğiniz insanların acısını biz de hissediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak mevkidaşı Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani'yi telefonla arayarak baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaraların sarılması konusunda yardıma hazır olduklarını belirten İmamoğlu, “Sayın Başkanın duyguları bizim de ortak duygularımız. Lübnan ile olan bağımızı zor günlerinde daha da güçlendirmek adına, sizin istediğiniz şekilde Dış İlişkiler Daire Başkanlığımızı bu sürecin tanzimi, hangi yardımların yapılabileceği hususunda görevlendireceğim” dedi.

''Yaralarınızın sarıldığı bir Lübnan'da buluşmak üzere''

“Beyrut’un acısını hisseden İstanbulluların yardımlarını size ulaştırmak bizim sorumluluğumuz, vazifemiz” diyen İmamoğlu, telefon görüşmesine şöyle devam etti:

“Bu yöndeki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde başlatacağız. Daire Başkanımız sizinle irtibat kuracak. Ben tekrar bütün Lübnan’a hem baş sağlığı dileklerimi iletiyorum hem de çok büyük geçmiş olsun diyorum. Tabii ki yaralar sarılır ama kaybettiğiniz insanların acısını biz de hissediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. İnşallah yaralarınızın sarıldığı bir Lübnan’da buluşmak dileğiyle İstanbul halkının selamlarını iletiyorum.”

Jamal Itani: Beyrut olarak büyük bir desteğe ihtiyacımız var

Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani ise, “Beyrut Belediyesi olarak bu patlamada büyük zarar gördük. Kentimizin en büyük itfaiye binamız zarar gördü. 10 itfaiye erimiz hayatını kaybetti. Ciddi bir barınma sorunu yaşıyoruz. Bu patlamada 300 bin kişi evsiz kaldı. Beyrut olarak büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Görevlendireceğiniz yetkiliniz ile yol haritası belirleyerek işbirliği sürecini başlatabiliriz” İfadelerini kullandı.