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İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a 'Kanal İstanbul' yanıtı: Utanılacak açıklamalar yapmasınlar; İstanbul'un önceliği deprem ve kuraklıktır

Bakan Kurum, "2021'in ilk yarısında Kanal İstanbul'un temeli atılır diye düşünüyorum" demişti

05 Ocak 2021 13:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin bu yıl başlayacağını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tepki gösterirken, "Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamalar yapmasınlar. İstanbul'un öncelikleri ile ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir, ne yazık ki artık  ikinci sıra kuraklıktır" dedi. İmamoğlu, İstanbul’u tehdit eden kuraklık sorunu ile ilgili yaptığı açıklamada su kesintisi yaşanmayacağını belirtti. 

TIKLAYIN - Bakan Kurum: 2021'in ilk yarısında Kanal İstanbul'un temeli atılır diye düşünüyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydan tasarımları yarışmasını kazananlara Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda plaket sunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Barajlardaki doluluk oranı, yüzde 20'nin altına düştü. Yağmur bombası tartışılıyor. Böyle bir konu var mı gündeminizde?” sorusuna İmamoğlu “Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları, her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin, daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz; bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de A, B, C, D planlarımız söz konusu. Şu anda, ne yazık ki Aralık ayında, mevsim normallerini 5'te 1'i altında bir yağışla geçti. Ocak ayı, iyi başlamadı. Yarından sonra, bir yağmurlu dönemi bekliyoruz meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp, göreceğiz” yanıtını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu yıl içinde Kanal İstanbul projesinin başlayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan İmamoğlu şöyle devam etti:

“Böyle bir kuraklık dönemi varken, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın' Kanal İstanbul'a başlayacağız' cümlesine dair bütün basının gidip soru sormasını bekliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın birinci meselesi bu mudur, yoksa diğer konular mıdır diye soru sormasını beklerim. Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamalar yapmasınlar. İstanbul'un öncelikleri ile ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir, ne yazık ki artık  ikinci sıra kuraklıktır.”

İmamoğlu, kentte su kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruyu da “Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız" diye yanıtladı. 

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