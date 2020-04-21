İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirler çerçevesinde, eski yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak olan 23 Nisan etkinlikleri ile ilgili mesaj yayınladı. “Gönül isterdi ki İstanbul’un meydanlarında 23 Nisan bayramımızı doya doya kutlayalım” diyen İmamoğlu, pandemi atlatıldıktan sonra, dünyanın tek çocuk bayramını, İstanbul’da kutlanacağının sözünü verdi.

İmamoğlu mesajında, 23 Nisan 21:00’da 83 milyonun hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

"Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun"

İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’mızı hep birlikte kutlayacağız. Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, dünyanın tek çocuk bayramını İstanbul’un hem sokaklarında hem meydanlarında, geleceğimiz olan çocuklarımızla kutlayalım. Biz her şeye rağmen bütün coşkumuzla, 23 Nisan’ı kutlayacağız. Saat 21:00’da tüm Türkiye’de 83 milyon insanımızla doya doya İstiklal Marşı’mızı okuyacağız. Marşımızı okurken sizden bir dileğim var. Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun. İnşallah şu Korona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra, İstanbul’umuzda mutlaka ve mutlaka milletimizin büyük meclisinin yıl dönümünü, hem de çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum.”

"İBB’ye başvuranların sayısı 560 bine ulaştı"

İmamoğlu, mesajında ayrıca bu hafta itibariyle Ramazan Ayı’na girileceğini de hatırlatarak, “Ramazan, aydınlanma ayıdır. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın” dedi. İmamoğlu’nun Ramazan Ayı mesajı şöyle:

“Bu hafta Ramazan Ayı’na giriyoruz. 23 Nisan’ın gecesi ilk sahur. Ramazan, aydınlanma ayıdır. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. Zor günler yaşıyoruz. İşsiz sayısı artıyor. Ne yazık ki toplumun günlük emek parasını kazanan insanlarımızın ciddi sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Bu manada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza her gün yardımlarımızı iletiyoruz. Sosyal yardımlarımızı arttırdık. Sizin en güvenilir kurumlarınızdan birisi de belediyelerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Varlıklı insanlarımız, ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımlarını ulaştırmak istediklerinde biz, en güvenilir kurumlarınızdan birisiyiz. Bugün itibariyle, yardım almak için İBB’ye başvuranların sayısı 560 bine ulaştı. 230 bin insanımız zaten bizden sosyal yardım alıyordu. Yardım alanları aile kabul ettiğinizde bu 3 milyon insan yapıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın. Bizi her konuda arayabileceğiniz gibi bağış yapmak istediğinizde de arayabilirsiniz.”