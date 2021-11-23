İmamoğlu: Kur artışının İBB'ye maliyeti 3,5 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti; 3,5 milyar lira" ifadesini kullandı.

İmamoğlu kurda bugün yaşanan yükselişin belediyeye maliyetinin 3,5 milyar TL olduğunu açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin"