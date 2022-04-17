İmamoğlu: Köy Enstitüleri felsefesiyle güncel bir projeyi ülkemizin çocukları ve gençleri için hazırlamalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümünü özel bir programla kutladı. İBB Yayınları’nın hazırladığı ‘Köy Enstitüleri’ kitabının tanıtıldığı programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok geç olmadan, eğitim hakkından yararlanamayan toplum kesimleri için Köy Enstitüleri felsefesiyle güncel bir projeyi, ülkemizin çocukları ve gençleri için hazırlamalıyız. Yoksa dünya ülkeleri arasında son sıralara doğru gitmek zorunda kalırız” dedi.

İBB, öğretmen yetiştirmesi amacıyla 17 Nisan 1940’ta açılan Köy Enstitüleri’nin 82. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün bir kutlama programı düzenledi. Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğindeki programda, İBB Yayınları’nın hazırladığı ‘Köy Enstitüleri’ kitabı da tanıtıldı.

Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bozkırda nice çiçeklerin açmasını sağladı"

82 yıl geçmesine rağmen eğitim reformu arayışlarında Köy Enstitüleri kılavuz olmaya devam ediyor. Çünkü Köy Enstitüleri, her şeyden önce bilimsel bir metodoloji ile kurulmuştur. Ülkemizin gereksinimlerine özel olarak tasarlanmıştır. Ülkenin yüzde 85’i köyde yaşarken Anadolu’yu kendi çocuklarının eliyle kalkındırmayı amaçladı. Ücretsiz eğitimi ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırarak eğitimde eşitliği sağlamayı hedefledi. Bu açıdan enstitüler, yoksul halk çocukları ve kız öğrenciler için aydınlığa açılan bir pencereydi. Bozkırda nice çiçeklerin açmasını sağladı.

"Böyle giderse eğitimde son sıralara düşeriz"

Köy Enstitüleri, aklın ve bilimin ışığında nitelikli eğitim vermek için yola çıktı. Eğitim programı günümüzde tam bir yap boza döndü. Eğitim alanının siyasi çekişmelere sahne olması ülkemiz için üzücü bir tabloya sebep oluyor. Bugün, eğitimin piyasalaştırılması politikalarıyla eğitim hakkının yok edilmeye çalışıldığı, özel okul oranların arttığı, vatandaşlarımızın ve özellikle ebeveynlerin neredeyse yüzde 85 oranında mutsuz olduğu bir durumdayız. Çok geç olmadan, eğitim hakkından yararlanamayan toplum kesimleri için Köy Enstitüleri felsefesiyle güncel bir projeyi, ülkemizin çocukları ve gençleri için hazırlamalıyız. Yoksa gerçekten dünya ülkeleri arasında son sıralara doğru gitmek zorunda kalırız.

"Keşke daha uzun sürseydi"

Günümüzün gereksinimlerini karşılayan yeni bir modelle yeni bir eğitim sistemiyle buluşmasını taçlanmasını da diliyorum. Kitabın, o sürece katkı sunmasını diliyorum. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç başta olmak üzere tüm enstitüleri saygıyla anıyorum. Onlara yürekten, ülkemiz adına teşekkür ediyorum. İyi ki bu ülkeye böyle bir kurumu kazandırdılar. İyi ki çok değerli bir ışığı yaktılar, bir tohum attılar. Keşke daha uzun sürseydi. Keşke daha sonra onun üstüne günün ihtiyaçlarına dönük kurumlar ve kuruluşlar eklenebilseydi.”

"Aydınlanma ödülü Erdal Atabek'e verildi"

Yeni Kuşak Köy Estitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ise Köy Enstitüleri gerçeğini ulusal bilinç düzeyine çıkarmak için 21 yıldır çalıştıklarını ifade ederek, “Kararlılık ve inançla güzel bir gelecek, iyi bir ülke ve dünya için çalışıyoruz. Aydınlanma ışığımız sönmesin” dedi.

Programda, Yeni Kuşak Köy Estitülüler Derneği tarafından verilen geleneksel ‘Aydınlanma Onur Ödülü’ Erdal Atabek’e verildi. Ödülü özgür düşünce adına mücadele eden herkes adına kabul ettiğini söyleyen Erdal Atabek’in “En büyük şükranımı büyük önderim Mustafa Kemal Atatürk’e sunuyorum” sözleri büyük alkış aldı.

Kaynak kitap niteliğinde

İBB Yayınları’ndan çıkan Köy Enstitüleri kitabı, Kemal Kocabaş koordinatörlüğünde hazırlandı. 568 sayfadan oluşan eserde, Güzel Yücel Gier, Firdevs Gümüşoğlu, Ahmet Yıldız, Yakup Kepenek, Semiha Özalp Günal, Niyazi Altunya, Binnur Yeşilyaprak, Songül Sallan Gül, Alper Akçam, Gülsen Ünver, Ayfer Kocabaş, Oğuz Makal, Figen Kıvılcım Çorakbaş, Hasan Karaman, Murat Aydoğmuş ve Tayfun Atay gibi alanında uzman çok sayıda aydın ve akademisyenin yazıları bulunuyor.