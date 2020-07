İmamoğlu: İstanbul'un en çılgın projesi depremle mücadeledir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirlileri ev sahibi yapacak KİPTAŞ’ın Silivri 4. Etap Konutları’nın temelini attı. Törendekonuşan İmamoğlu, “Deprem bu ülkenin gerçeği. Bu önemli bir gündem ama bunun dışında suni gündemlerle ülkemizin özellikle İstanbul’umuzun meşgul olmasını asla istemiyorum. İstanbul’un en hayati konusu depremdir, en önemli konusu depremdir, en çılgın projesi de depremle mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul’un çılgın proje aramasına ihtiyacı yok. Çılgın projesi depremle mücadeledir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın dar gelirlileri ev sahibi yapmayı amaçlayan, Silivri 4. Etap Konutları’nın temelini attı. 21 Haziran’a kadar ön başvuru kabul edecek projenin temel atma törenine, Başkan İmamoğlu ile birlikte, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB bürokratları ve Silivrili vatandaşlar katıldı.

Projenin temeline ilk harcın dökülmesinden önce konuşan Başkan İmamoğlu, “Bu anlar heyecanlıdır. Başlamak bitirmek demektir. Eğer siz kendinize güven duyuyorsanız ve yaptığınız işin çok doğru bir iş olduğuna inanıyorsanız bu yüzünüze yansır” ifadelerini kullandı. Genel Müdür Ali Kurt’un yüzünde o özgüveni gördüğünü belirten İmamoğlu, “Tüm detaylarıyla iyi hazırlanmış, iyi planlanmış bir sürecin olgun bir şekilde bugün temel atma töreninin rahatlığı yüzündeydi. Bu demek oluyor ki burada bu işe emek veren herkes, aynı zamanda bundan sonra bu süreci taşıyacak olan firmalar, onun yöneticileri emekçileri herkes inançlı. Bu çok kıymetli bir şey. Bu bizi başarıya götürecek olan en değerli unsur. Allah tamamına erdirsin. Temel atma töreniyle başlayan bu süreç, kazasız sıkıntısız bir süreci hepimize yaşatsın. İnşallah geçen hafta yaptığımız gibi burada da bin 400’e yakın konut sahibine anahtarını teslim eder, sıcak ve mutlu yuvalarında yaşamalarına vesile olmuş oluruz” diye konuştu.

"İstanbul'u dönüştürmeye ne İBB'nin ne de hükümetin gücü yetmez"

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunun altını çizen İmamoğlu, birçok tartışmanın hayatı meşgul ederek bu gerçeğin önüne geçtiğini söyledi. İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün hepimiz bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bir virüsle mücadele ediyoruz. Allah korusun ciddi anlamda can sağlığımızla ilgili tedbirler alarak süreci yaşadık. Bugünden sonra daha hafiflemiş görülen Covid-19 sürecinde tedbirlerimize devam edeceğiz. Can sağlığımızı koruyacağız. Hiç kimsesin yuvasında böyle bir hastalıktan dolayı bir ölümün olmasın diliyorum. Tedbirli olmamız gerekir. Bu önemli bir gündem; ama bunun dışında suni gündemlerle ülkemizin özellikle İstanbul’umuzun meşgul olmasını asla istemiyorum. İstanbul’un en hayati konusu depremdir, en önemli konusu depremdir, en çılgın projesi de depremle mücadeledir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul’un çılgın proje aramasına ihtiyacı yok. Çılgın projesi depremle mücadeledir. Çünkü İstanbul’da milyonlarca insanın can sağlığı, hayatı tehdit altındadır. Eğri oturalım, doğru konuşalım, bu konuda rahatlamış değiliz. Topyekûn bir mücadele gerektirir. KİPTAŞ, bu mücadelenin de bir paydaşıdır. Hem kentsel yenileme, hem kentsel dönüşümde motivasyon kaynağıdır. Bütün İstanbul’u dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, ne KİPTAŞ’ın, ne Silivri’de Silivri Belediyesi’nin ne de hükümetin gücü yetmez. Bu, topyekûn bir seferberlik gücü olmaktır. Herkesi içine katmalıdır. Bu manada yapacağı her işi KİPTAŞ şöyle düşünmelidir. Gittiği yörede, ilçede, mahallede yaptığı bir depreme dönük işte çevresine motivasyon sağlayan, örnek teşkil eden işler yapmalıdır. Bu manada, bu sorumluluğu en önde tutacağına biliyorum. Arkadaşlarımın, bu konuya önemle sarılacağını biliyorum.”

"Hasar tespit haritasını 39 ilçeye dağıtacağız"

İmamoğlu, pandemi sürecinde yaptıkları çalışma ile İstanbul'un 39 ilçesine deprem ilgili hasar, olası bir büyük depremde hasar tespiti haritasını 39 ilçe belediyesine önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlayacaklarını ifade ederek, “Diyeceğiz ki ‘Böyle bir tehlike bizi bekliyor.’ İkincisi yine pandemi sürecinden dolayı ne yazık ki Mart'ta başlatmayı düşünüp başlatamadığımız, İstanbul'un olası depremde ağır hasarlı ve yıkılmaya dönük bir takım yapılarının tespiti noktasında özel bir işlem başlatıyoruz” dedi.

"Büyük bir deprem bu şehri alobora eder"

Bunun için üç pilot bölge seçtiklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Onlardan bir tanesi de, Silivri. Bugün kadar bütün bu hususlarda iş birliğinden dolayı da değerli Silivri Belediye Başkanı'na, Volkan Bey'e teşekkür ediyorum. Silivri, Avcılar ve Fatih bu konudaki üç pilot bölgemiz olacak ve buralarda da yapıların tespitlerini yapacağız. Ve bu tespitlerle, bir ön tespittir bu, insanları uyaracağız. Yani, gidiniz, tespitinizi daha teferruatlı yapınız ve binanızla ilgili dönüşüm ya da bina yenileme hususunda adım atın diyeceğiz. Bunları niye anlatıyorum, bunları şunun için anlatıyorum. Aklımızdan çıkarmamak için anlatıyorum. Deprem kapıdadır, büyük bir deprem bu şehri alabora eder. Bu şehri alabora etmekle kalmaz büyük bir sıkıntılar verir. Yani ülkemizi ciddi anlamda yıllar sürecek hem sosyolojik hem insanın can sağlığı ki bunun önünde hiçbir şey olamaz, hem ekonomik ciddi bir depresyona sokar. O manada her günümüzü bu konuyu çözmekle bu konuya dair adım atmakla geçirmek zorundayız.”

"KİPTAŞ İstanbul halkınındır"

İstanbullulara, her husus konusunda şeffaf olacaklarını, insanların birikimlerinden yararlanarak çözüm üretme anlayışlarını sürdüreceklerinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasının devamında 39 ilçe belediye başkanına da seslenerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“KİPTAŞ'ın bugün attığı adım tam da öyle bir şeydir. İhtiyaçları belirlemiş, süreçleri olumlulaştırmış, tüm adımlarını tüm aşamalarını şeffaf yönetmiş ve bugün de inşallah temelini atıp çok hızlı bir şekilde buranın bitimini insanların buluşması sağlamaktır görevi. Bu manada, inşallah, bu Sosyal Konut Projemiz'de şunu da ispat edecekler. Yani, hem finansal açıdan Türkiye'nin en ucuz kredilendirme sistemiyle insanlarımızın en uygun taksitle yani asgari ücretin altında bir taksit rakamıyla ev sahibi olmalarını sağlayacaklar. Bütün bunlara rağmen yapımcı arkadaşlarıma sesleniyorum. İşi teknik olarak denetleyecek arkadaşlara sesleniyorum. Bütün bunlara rağmen evin, binanın kalitesinin de en üst seviyede olmasını sağlamak durumundadırlar. Yani uyguna yapılan bir bina, kalite sorunu yaşayacak hale gelmediğini de KİPTAŞ ispat edecektir. Bu manada sorumluluğunu yerine getireceğinden hiç kuşkum yok. Tüm bu yönleriyle projemizin hayırlı olmasını, bize yoğun ilgi gösteren bu sıkıntılı günlerde yani buradaki konut sayısının 20 katına giden ilgi yakalamış olmasına büyük büyük sevinç duyuyorum.”

"39 ilçe başkanına sesleniyorum; lütfen işbirliği yapın"

“İnsanların bu güvenine layık olacağımızdan hiç kimse şüphe duymasın. Bu manada ilginin bu artışı bize gösteriyor ki İstanbul'da sosyal konut noktasında çalışmalarımızı daha hızlandırmalıyız. Bu yönüyle İstanbul'un 39 ilçe başkanına sesleniyorum. Bizimle lütfen iş birliği yapınız. İstanbul'un KİPTAŞ kurumu, İstanbul halkınındır. Yani, İstanbul halkına ait, kamuya ait böyle bir kurumun iş birliğimizle beraber insanlarımıza makul evler oluşturması İstanbullunun lehinedir. Ortak hareket edelim. Sosyal konut noktasında da bu adımlarımızla beraber büyük bir iş başaralım diyorum. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirsin. Temelini hep beraber atacağız, hayırlı uğurlu olsun.”

Kurt: 0.64 fazi oranını 0.62'ye düşürdük

Başkan İmamoğlu’ndan önce konuşlan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’ta, Silivri 4. Etap Konutları projesi üzerinde Ekim 2019’da çalışmaya başladıklarını, 24 Mart 2020 tarihinde de ruhsatını alarak projenin tamamen yeni dönemin projesi olduğunu söyledi. Kurti projeye dair şu bilgileri paylaştı:

“Evi olmayanları ödenebilir koşullarla ev sahibi yapmak için bilime öncelik verdik. Ulaşılabilir bir tasarım ortaya çıkardık. Yetiştirdiğiniz Finans modeli ile Asgari ücretin altında sabit taksit seçenekleri sunduk. İnanıyoruz ki bundan sonra sosyal konutta her şey çok farklı olacak. 1 Haziran’dan itibaren bugüne kadar vatandaşlarımız 12 günlük zaman içerisinde 21 bin başvuru sayısına ulaşarak, Silivri ilçemizde bir projedeki en büyük başvuru sayısını yakalamakla ayrıca gurur duyuyoruz. Çok doğru bir iş yaptığımızı da göstergesi. Bize ve projemize güvenen İstanbullular için finansta kendi içinde dönen bir proje geliştirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz plan modeliyle aylar öncesinde, 120 ay sabit taksit ödemeli olarak 0.64 faiz oranını bu proje için yakalamıştık. Bugün 2+1 dairelerimiz için yaklaşık yüzde üçlük bir indirim daha yaparak Vatandaşlarımıza 120 ay sabit taksitle 0.62 faiz oranına denk gelecek şekilde ödeme planımızı güncelliyoruz. 2 bin 250 olan başlangıç fiyat taksitimizi 2 bin 182 TL’ye çekiyoruz. Böylece Türkiye'de Bir projede en düşük faiz oranını sunmanın gururunu yaşıyoruz.”

Konuşmaların ardından protokol sahnede butona basarak inşaatın ilk harcını temele döktü.

Dar gelirliler ve sağlık çalışanlarına başvuruda ayrıcalık

İBB’de Ekrem İmamoğlu ile birlikte, ‘yeni nesil belediyeciliğin, yeni nesil sosyal konut anlayışı ile birleştiği bir proje’ olarak nitelendirilen Silivri 4. Etap Konutları’nın başvurularında, insanlara eşit fırsatlar sunmak için düzenlemeler yapıldı. Yüzde 40 engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 50’şer adet iki ayrı kontenjan ayrıldı. Covid -19’la mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına da projede ayrıcalık tanındı. Özel gruplara ek olarak 50 konut da sağlık çalışanları için düşünüldü.

Ön başvuru için son tarih 21 Haziran

Proje için ön başvurular, 21 Haziran’a kadar silivri4.kiptas.istanbul/ sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 TL katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip kolaylıkla taleplerini oluşturabilecekler. Başvuru sürecinde talebinin yoğun olması halinde kura çekimi yapılacak. Bin 396 konuttan oluşan proje, 2+1, 3+1 şeklindeki dairelerden oluşuyor.