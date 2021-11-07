İmamoğlu: İstanbul, Türk dünyasının kültürel değerlerini geleceğe taşımak konusunda her zaman en ön saflarda olma kararlılığında bir kenttir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılını İstanbul’da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu kutlamayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Tarihimizin ve medeniyetimizin bir özetidir’ dediği İstanbul’da yapıyor olmak bizim için çok anlamlı. İstanbul, Türk dünyasının bağımsızlığına sahip çıkmak, Türk dünyasının kültürel değerlerini geleceğe taşımak ve Türk dünyasının medeniyet mücadelesine destek verme konusunda her zaman en ön saflarda olma kararlılığında bir kenttir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Harbiye’deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapıldı. Kutlamalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, etkinlik öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte “Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan İzler” adlı sergiyi, küratör Özlem Ketenci Çolakoğlu’nun anlatımıyla gezdi.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatların da hazır bulunduğu etkinlikte ilk konuşmayı Ekrem İmamoğlu yaptı.

“Türk dünyasının çok değerli parçaları, dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılını İstanbul’da kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz” diyen İmamoğlu, etkinlik fikrinin sahibinin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu olduğunu aktardı. Kavuncu’nun sunduğu fikri, ortak masada yaptıkları sıkı çalışmayla çok değerli bir içerikle İstanbullulara kavuşturduklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu kutlamayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Tarihimizin ve medeniyetimizin bir özetidir’ dediği İstanbul’da yapıyor olmak bizim için çok anlamlı” dedi. İstanbul’un, Türk dünyasının en büyük kenti ve gözbebeği olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstanbul’un Türk dünyasına ilgisi asli, manevi, güçlü ve sürekli olduğunu vurguladı.

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları’nın, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası” ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı bir örtüşme olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Atatürk, bir mensubu olmakla gurur duyduğu Türk Dünyası’nın bağımsızlığına her zaman çok büyük değer vermiştir. Kurtuluş Savaşı’mızın en zorlu zamanlarında bile yalnızca Anadolu’nun değil, tüm diğer Türk topluluklarının gelecekleriyle çok yakından ilgilenmiş ve onlara destek olmuştur. Atatürk, Türk dünyasında dil ve kültür birliğinin geliştirilmesini sağlamak ortak paydalar ve ortak değerler etrafında güçlü bir buluşmayı gerçekleştirmek yolunda çok önemli bir mücadele vermiştir” diye konuştu.

Türk dünyasının tüm mensuplarının birbirlerinin gelenek ve kültürlerini daha fazla öğrenmek için çok daha ilgili, hevesli ve çalışkan olmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Türk dünyasının bu ilişkilerine dair sürece, asla ve asla hiçbir hamasi, hiçbir siyasi duyguya alet etmeksizin birbirimize sıkıca, kuvvetli bir biçimde bağlılığı ön planda tutmalıyız. Bu anlayışla düzenlediğimiz Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları etkinliklerinin yeni ilgi ve meraklara, yeni heyecan ve umutlara vesile olmasını diliyorum. Dostlarımızın, kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ülkesi Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılını kutluyorum” dedi