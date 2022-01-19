İmamoğlu: Hrant Dink, yüreği barış ve ülke sevgisi ile dolu bir insandı, anısı zihinlerde hiç silinmedi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı <strong>Ekrem İmamoğlu,</strong> 15 yıl önce öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni <strong>Hrant Dink'</strong>i andı. </p>\n<p class="p1">İmamoğlu, <em>"Yüreği barış ve ülke sevgisi ile dolu bir insandı, anısı zihinlerde hiç silinmedi. Hrant Dink'i saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun."</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p class="p1"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642574042490-screen-shot-2022-01-19-at-09.31" alt width="409" height="301" /><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/60-soruda-hrant-dink-cinayeti-dosyasi-15-yillik-adalet-mucadelesi-hala-sonuc-vermedi,1008960" target="_blank" rel="noopener">60 soruda Hrant Dink cinayeti dosyası: 15 yıllık adalet mücadelesi hâlâ sonuç vermedi</a></strong></p>\n<p class="p1"> </p>\n</body>\n</html>