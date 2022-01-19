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İmamoğlu: Hrant Dink, yüreği barış ve ülke sevgisi ile dolu bir insandı, anısı zihinlerde hiç silinmedi

19 Ocak 2022 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 yıl önce öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı. 

İmamoğlu, "Yüreği barış ve ülke sevgisi ile dolu bir insandı, anısı zihinlerde hiç silinmedi. Hrant Dink'i saygıyla anıyorum, ruhu şad olsun." ifadesini kullandı. 

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