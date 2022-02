İmamoğlu: Hepimizin ekonomiyle ilgili derin bir sorunu var; ülkenin siyasi bir sorunu var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li Belediye Başkanları çalıştayı için gittiği Kayseri dönüşü Kırıkkale’ye uğradı. İmamoğlu, “Hepimizin ekonomiyle ilgili derin bir sorunu var. Şu anda sorunun altında ekonomik veriler ya da bir kısım ekonomik değerler yok. Bu ülkenin şu anda düştüğü durumun tanımı net. Ülkenin siyasi bir sorunu var. Ne yazık ki bu siyasi sorun, yönetememe sorunudur. Bu ülke iyi yönetilememektedir” dedi.

İmamoğlu, Kırıkkale’deki Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendisini bekleyen partililer tarafından “Kırıkkale seninle gurur duyuyor” ve “Başkan İmamoğlu” sloganlarıyla karşılandı.

Kırıkkalelilere seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Kayseri’de bir çalışmamız vardı. Genel Başkanımız ve 250 belediye başkanımız ile birlikte 2 gün, özellikle bu yoğun krizin en hafif şekilde insanlarımızı etkilemesi için neler yapabiliriz, bu konulara ağırlık verdiğimiz bir toplantı yaptık.

Oradan yola çıkarken Yenimahalle Belediye Başkanımla beraber ‘Kırıkkale’ye uğramadan geçmek olmaz’ dedik. Ankara’dan İstanbul’a hava yolu ile dönüş yapacağım. Kırıkkale’de sizleri hissetmek, sizlerle buluşmak, sizlerin enerjisini alıp o enerji ile İstanbul’da çok daha güzel hizmetler yapmak için sizlerle bir aradayım. Çok mutluyum, çok gururluyum.

Kırıkkaleli dostlarım. Çocukluğumda, Ankara’dan otobüsle Karadeniz’e dönerdik. Burası özellikle MKE ile anılırdı. Buradaki enerjilerin bu güzel tesiste var ettikleri, kahramanca ürettikleri o ürünlerle konuşulurdu. Sizin bu şehirdeki mağduriyetinizi biliyorum. Kırıkkale’nin ve Türkiye’mizin sembolü 81 ilinin çok daha iyi şeylere layık olduğunu da biliyorum. Türkiye’mizin özellikle son dönemde ekonomide ne kadar fakirleştiğini de iyi biliyorum. Cebinizdeki paranızın, önünde Türk yazan Türk lirasının ne yazık ki dünyanın en ucuzlaşan parası olduğunu da biliyorum.

"Hepimizin ekonomiyle ilgili derin bir sorunu var"

Hepimizin ekonomiyle ilgili derin bir sorunu var. Şu anda sorunun altında ekonomik veriler ya da bir kısım ekonomik değerler yok. Bu ülkenin şu anda düştüğü durumun tanımı net. Ülkenin siyasi bir sorunu vardır. Ne yazık ki bu siyasi sorun, yönetememe sorunudur. Bu ülke iyi yönetilememektedir.

Size şunu söyleyeyim ki Türkiye’mizin geleceğimize hazırlık yapan Millet İttifakı var. Gecesiyle gündüzüyle ülkemizin her sorununu çözmeye hazır bütün kadrolarıyla, genel başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye hazırlanan Millet İttifakı var.

Sizlere şunu söyleyeyim: Elbette İstanbul’a hizmet ediyoruz. Ankara’da Mahsur Başkanımız veya diğer illerdeki diğer belediye başkanlarımız şehirlerine hizmet ediyorlar. Biz, aynı zamanda Türkiye’mizden sorumlu belediye başkanlarıyız. Aynı zamanda coğrafyamızın her yerindeki sorunlarla ilgilenmekle yükümlüyüz. O manada bugün buradayız. Sizi hissediyoruz.

"Türkiye’nin tamamında demokrasi dersi vereceğiz"

Karın altında, bu soğukta bizlerle beraber olmaya geldiniz. Bizimle kucaklaştınız. Ne mutlu bize. Çocuklarımız için, gençlerimiz için daha güzel bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız. Nasıl ki İstanbul’da halkımız bir demokrasi dersi verdi, şimdi önümüzdeki seçimde de Türkiye’nin tamamında demokrasi dersi vereceğiz.

84 milyon insanımızın kardeşçe bir arada, bu ülkenin bir vatandaşı olduğu için her hakkını elde edebildiği, liyakatle işine gidebildiği, adaletin önünde 84 milyon insanın eşit sayıldığı süreci hep birlikte başaracağız.

Kırıkkale’nin ve bütün coğrafyamızın, bu güzel ülkemizin daha güzel günlere erişmesi için her birimizin sorumlulukla süreci takip etmesi, en doğru kararı vermek için de sürecin içerisinde olmak şarttır. Lütfen geri durmayın. Lütfen her anı, her günü takip edin. Sadece siyasetle, siyasi kurumlarla bu iş olmaz. Ben, son zaman diliminde en çok çocuklarımızdan ve gençlerimizden hem etkileniyorum hem de öğreniyorum.

7’den 77’ye ülkemizin geleceğini çok güzel günlere kavuşturabilmemiz için sizlerin de hem sorumluluk alması hem de mücadelemizin bir parçası olması şarttır. Bu birliktelikle, bu beraberlikle hep birlikte kazanabileceğimizden eminim. Aynen İstanbul’da söylediğimiz gibi, ‘Her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu’nun Kırıkkale ziyaretinde CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık ve partililer hazır bulundu.