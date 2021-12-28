İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde düzenli kontrollerini sağlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sokak hayvanları ile ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ongun’un paylaşımı şöyle:
“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz.”