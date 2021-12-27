İmamoğlu, Erdoğan ve Soylu'ya gönderdiği mektupta ne yazmıştı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Aralık'ta İçişleri Baakanı Süleyman Soylu'ya gönderdiği mektupta, "Belediyemizin tüm çalışanlarının zan altında kalmaması, gerek adli gerekse idari iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilmemiz ve gerekli başkaca önlemler alabilmemiz bakımından, 557 kişiye ait kayıtlar ile bakılacak dosyalarda olumsuz bir kaydın varlığının tespiti halinde gereğini yapabilmemiz bakımından ivedi şekilde gönderilmesini bilgilerinize arz ederim" ifadesini kullandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazdığı mektubun detaylarını paylaştı.

Saymaz yazısıında şunları kaydetti:

İmamoğlu, bir gün sonra Erdoğan'a da mektup yolladı.

Mektupta, 24 Haziran 2019-15 Aralık 2021 arasında 21.179 kişinin işe alındığını ifade etti.



Tabloya göre:

- 1600 memur, işçi ve sözleşmeli personel alındı.

- 2000 taşeron personel geçiş yaptı

- İştiraklere 17.579 işçi alındı.

Öte yandan İBB'den 15.117 işçi çıkarıldı.

Liste şöyle:

- 3792'si emekli oldu.

- 3449 mevsimlik işçinin süresi doldu.

- 3060'ı istifa etti.

- 3400'ü işten çıkarıldı. Buna 31 Mart-23 Haziran 2019 tarihindeki iki seçim arasında alınan 1600 işçi de dahil.

- 1416'sı tayin, disiplin, askerlik, evlilik ve ölüm gibi nedenlerle gitti.





İmamoğlu, Soylu'ya hitaben mektup yazdığını ancak bugüne değin yanıt alamadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kayıtlarımızın tamamen şeffaf olduğu, bilgi ve belgelerimize istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz gerçekliği karşısında, belirttiğiniz rakamlar ve diğer hususlarda şahsınızın yanıltılmış olduğu düşünülmekle beraber toplumsal barış ve huzurumuzun temini ile çalışanlarımızın haksız şekilde zan altında kalmaması adına ve başkanlığımızca gereğinin yapılabilmesi için yazımızın İçişleri Bakanlığımızca cevaplandırılması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim."