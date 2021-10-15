İmamoğlu: Elazığ’da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Meslek Lisesi’nin temel atma töreni için bulunduğu Elazığ’da; “Elazığ’da yurtsever insanlarımızın güzel bir geleceğe imza attığı çok yakın zamanlarda Elazığ’ı selamlamaya gelmeyi diliyorum. Elazığ’da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan depremde ağır hasar alarak yıkılan Gazi Meslek Lisesi’nin yeniden yapımı için hazırlanan protokolün imzalanması için eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte bulunduğu Elazığ’da önce Fevzi Çakmak Cemevi’ni ziyaret etti. Elazığlılar, burada İmamoğlu’nu “Ekrem Gakko hoş geldin” pankartı ile karşıladı.