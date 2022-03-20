İmamoğlu: Yolumuz çok dikenli ama gençliğimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yolumuz çok dikenli, bunun farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var.” düşüncesini dile getirdi.

İmamoğlu, “Güç Sende, Senin Elinde" Gençlik Çalışması Lansmanı'nda konuştu. İmamoğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Gençlerin tartışmadığı, konuşmadığı, gençlerin fikrinin kıymet bulmadığı ya da gençlerin karar alma mekanizmalarında yeterince olmadığı bir yönetimin İstanbul’da başarılı olma şansı yok. O bakımdan kentin geleceğini sizlerle tasarlamak adına bütün mekanizmalara mutlak gençleri katarak süreç yönettiğimizi belirtmek isterim. İstanbul Planlama Ajansı’nda kentin geleceğini konuştuğumuz yerde bir gençlik platformunun oluşmasının temel amacı da tamamen bu. Kaldı ki hem İstanbul’da hem bütün kentlerde gençlerin yaşamıyla ilgili zorlukların da farkındayız. Ekonomi belki en fazla gençleri yoruyor. Eğitim dünyasındaki yaşamlarındaki güçlükler, ekonomideki zorluklar, sonrasındaki iş bulmayla ilgili zorluklar ve tabii burada en önemli konu, şarkıda da söylendiği gibi liyakatla ilgili problemler, gençlerin önlerindeki en büyük zorluklar ve engeller. Bütün bunları aşmanın yolu ve yöntemi, sizlerin süreç içerisinde olmasını sağlamaktır.

"Sizlerin motivasyonu önümüzdeki süreçte hepimiz adına çok ama çok belirleyici olacak"

İstanbul’da 2 buçuk milyona yakın genç nüfus var. Böylesi bir genç nüfus İstanbul’da ve sizi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin has bir evladı olarak şunu söyleyeyim ki, gençlerin önümüzdeki süreçte ortaya koyacağı çalışma, motivasyon ve sürece dair etkin olma hâli kesinlikle geleceğimizi belirleyecek. Birçok politikamızla ortaya koyduğumuz gençleri destekleyici, bugüne kadar ihmal edilmiş, ilk defa yurt açan, genç üniversiteliye burs imkânı sağlayan, iş bulmalarına yardımcı olan mekanizmaları kuran, karar alma mekanizmalarında gençleri daha etkin kılan, birçok sanatsal, kültürel faaliyetleri onlara sorarak yapan ve onların kolayca içine katılabilmelerini sağlayan bir yerel yönetim olarak sizlerin motivasyonu önümüzdeki süreçte hepimiz adına çok ama çok belirleyici olacak.

"Yolumuz çok dikenli ama gençliğimiz var"

Bu kentin milyonlarca gencinin geleceğini riske atmak isteyen birtakım uygulamaları hep beraber bertaraf etmeliyiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğindeki bu süreçte hep birlikte omuz omuza, gerçekten büyük bir başarıyı elde ederek aslında sadece yaşadığımız şehirleri değil, ülkemizin geleceğini teminat altına almak zorundayız. Biliyorum, ‘gençler geleceğimizin teminatı sizlersiniz’ sözlerini duyuyorsunuz ama bu partide, bu süreçte lafta değil, sürecin içerisinde eylemde var olduğunu görmek beni oldukça mutlu ediyor. Çağdaş, adil, umut dolu bir Türkiye’yi, bir geleceği var edecek gücü kendinizde görmelisiniz ama bu partinin içinde görev yapan sizler, aynı zamanda milyonlarca, Türkiye’deki gençliğin bir izdüşümü olduğunuzu, gölgeleri olduğunu unutmayın. Onları içinize çeken, onları daha çok dinleyen ve onlarla fikir üreten mekanizmaları kurmanızı istiyorum. Yolumuz çok dikenli, bunun farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var.”