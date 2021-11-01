İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok güzel bir haber. Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıktı." ifadesini kullandı.