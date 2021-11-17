İmamoğlu: CHP'li olmaktan onur ve gurur duyuyorum ama bilinsin ki projelerin sahibi partiler değil, halktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu anda mevkii sahibi olan arkadaşlarımız emanetçidir. Mevkii ne olursa olsun hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur. Her birimiz toplumun bize verdiği yetkiyi milletin bize sağladığı kaynağı en sağlıklı biçimde vatandaşa sunma görevini yerine getirmekteyiz. Bu anlayış ülkemizin tamamında oturursa ülkemizin huzuru bir başka olur. Partiler araçtır asla ama asla araç değildir. Ben, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilinsin ki; bizim hizmetimizin, bizim ortaya koyduğumuz bütçenin, bizim ortaya koyduğumuz projelerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir; halktır, millettir. Bu, siyasetçileri de daha itibarlı hale getirir” dedi.

İmamoğlu, yeniden düzenlenen ve İstanbul'un en büyük alanlarından biri haline dönüştürülen Bağcılar Meydanı'nı hizmete açtı. Açılış için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, meydanların, insanların bir arada olabilmesinin simgesi olduğunun altını çizerek, “Eğer bir şehirde, meydan inşa edememişseniz, parkları, yeşil alanları olgunlaştıramamışsanız, siz, o şehirde barışı, huzuru ve bir arada olabilmeyi gerçekleştiremezsiniz” dedi.

“Bağcılar ulaşım merkezi olacak”

İmamoğlu, düzenlenen alanla ilgili detaylı bilgiler de paylaştı. Hem ilçe belediyesinin hem de İBB'nin yaptığı hizmetlerle Bağcılar’ın erişim açısından çok kuvvetli bir ilçe haline geldiğini aktaran İmamoğlu, “Özellikle hizmete açtığımız Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı ve bunun Beşiktaş- Kabataş kısmının da bitirilmesiyle beraber, İstanbul’un merkezine direkt erişim noktasında Bağcılar, çok olağanüstü bir hizmeti elde etmiş oldu" dedi. Temelini attıkları Mahmutbey-Esenyurt hattının da Bağcılar başlangıçlı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bu anlamda ilçenin gelecekte ulaşım merkezi konumuna geleceğini belirtti.

“Hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur”

İBB olarak, kentin 39 ilçesine eşit hizmet verme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Şu anda mevki sahibi olan arkadaşlarımız, emanetçidir, temsilcidir. Mevkii ne olursa olsun, hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur. Bu anlayış ülkemizin tamamında ve şehirlerimizde oturursa, ülkemizin huzuru bir başka olur. Hepinizin huzurunda söylüyorum ki; ben, örneğin Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilinsin ki; bizim hizmetimizin, bizim ortaya koyduğumuz bütçenin, bizim ortaya koyduğumuz projelerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Halktır, millettir. Bu, gerçekten siyaseti daha kurumsal, siyaseti daha itibarlı hale getirir. Siyasetçileri de daha itibarlı hale getirir.”

“En büyük sorumluluğumuz küresel ısınmaya karşı mücadele”

Dünyanın ortak gündeminin iklim krizinden kaynaklı çevre sorunları olduğunu belirten İmamoğlu, bu konudaki görüşlerini de şöyle paylaştı:

"Küresel ısınmanın, iklim değişikliğiyle mücadelenin ana merkezinin de şehirler olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Çünkü Türkiye’mizde, yüzde 80'in üzerinde insanlarımız şehirlerde yaşıyor. O zaman biz bu şehirlerde ne yapacağız? Suyu tasarruflu kullanacağız.

Çevreyi kirletmeyeceğiz. Atık ayrıştırma konusunda evimizden başlayan bir ahlakla süreci destekleyeceğiz. Bizler ne yapacağız? Kentsel alanları, özellikle yeşil alanları güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Aynı zamanda İstanbul’un su kaynaklarını oluşturan alanları, vadileri, su toplama havzalarını koruyacağız, geliştireceğiz ve büyüteceğiz. Bu insanların varlığı için şarttır."

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