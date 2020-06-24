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Yaşam

İmamoğlu: Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 30 binden 75 bine çıkartmak istiyoruz

İBB Başkanı, hafta sonu YKS'ye girecek 30 öğrenciyle bir araya geldi

24 Haziran 2020 18:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 30 öğrenciyle bir araya geldi. İmamoğlu, "İlk defa İBB olarak 30 bin gence biz burs verdik. Bunu 75 bine kadar çıkartmak istiyoruz" diyerek burs verecekleri öğrenci sayısını artırmayı planladıklarını duyurdu.

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