Ekrem İmamoğlu: Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün atamaya karşı yaptıkları eylemde çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken; polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Kampüse doğru ilerleyen öğrencileri engellemek isteyen polis, kampüsün kapısına kelepçe vurdu.

Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Dr. Melih Bulu'ya karşı yaptıkları eyleme destek verdi.

İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

"Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. #BoğaziçiÜniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım."