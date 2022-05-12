İmamoğlu: Başkanımızın yanındayım, destek için yanına gidiyorum

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul İl Merkezi'ne gideceğini; "Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadeleri ile duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun da kararın ardından İstanbul'a geleceği belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı: 3 davadan aldığı cezaları onadı

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının ardından İstanbul'a geliyor