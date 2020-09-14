İmamoğlu, AKP grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin AKP Grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin AKP Grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti. İmamoğlu'nun bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne geri gönderdiği dosyalar İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının gündemine alındı. Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen Sütlüce'deki park da var.

Veto edilen diğer dosyaların içerisinde ise Başakşehir Sular Vadisi park alanında bulunan tuvalet, giriş takları, amfi tiyatro, nikâh salonu, kadın aktivite merkezi ve sosyal tesislerinin 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi de bulunuyor.

İmamoğlu ağustos ayında Sular Vadisini gezerken BAKMERDE bulunan çalışanların İmamoğlu’nun geldiğini duyması üzerine bulundukları alanı boşaltmaları ise gündem olmuştu.

Veto edilen diğer bir dosya ise Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti İBB’de bulunan taşınmazın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na oy çokluğu ile tahsis edilmesi var.