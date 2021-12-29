İmamoğlu: 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB personeline özel teftiş başlatmasına ilişkin olarak, "Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yazısında, "İmamoğlu‘nu dün Ankara’da yakalayınca İçişleri Bakanlığı’nın iddialarına konu olan isimleri sordum. Şu yanıtı verdi: 'İnanın bakma gereği duymadım. Zaten isimlerini teşhir ettikleri insanların da dava açacağını duydum. Bir insan teröristse teröristtir, suçluysa suçlu. Öyle iseler de sokakta dolaşamamaları lazım. İnsanları bu şekilde yaftalamak, 86 bin kişiyi zan altında bırakmak çok büyük bir kötülük. Allah akıl fikir versin.' İmamoğlu, 'ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum' dese de ben Erdoğan ve Soylu‘nun İmamoğlu‘nu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğini düşünmeye başladım." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Soylu teröristleri tespit etmiş, o kişiler de şu an İBB’de görev yapıyorsa istifa etsin” dedi.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı, İBB personelleri hakkında özel teftiş başlattı; İmamoğlu, "İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin" dedi