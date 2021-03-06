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İmamoğlu: 2020'de ihtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandı

06 Mart 2021 23:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin sosyal yardım harcaması aracılığıyla 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'askıda fatura' uygulamasına da gönderme yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da en büyük sosyal destek çalışması bu dönemde gerçekleşti. 2018'de İBB'nin sosyal yardım harcaması sadece 291 milyon lira iken 2020'de ihtiyaç sahiplerine 618 milyon 890 bin lira destek sağlandı. Askıda Fatura dayanışması da ek katkı sağlıyor."

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