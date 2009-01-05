İmamların kavgası bahşişi yasaklattı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde, imamların okudukları selá ile cenaze definleri için bahşiş almaları yasaklandı.



Bayramiç Müftülüğü, bu uygulamaya eylül ayında 75 yaşında yaşamını yitiren Halittin Atay’ın son yolculuğunda, yaşanan imam kavgasının neden olduğunu belirtti.



Atay’ın Çarşı Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, cenaze aracının ’Hocalara aittir’ diye yazan şoför mahallinin arkasındaki koltuklara emekli imamlar Sabri Şener ve Nazmi Evcil’in oturmasına, cenazeyi defnedecek olan Çarşı Camii İmamı Tevfik Darıcı tepki gösterdi.



Darıcı, tartıştığı emekli imamları oturdukları yerden indiremeyince, "Bir zarf almak için bu kadar küçülmeyin" diye sitem etti ve sürücünün yanındaki koltuğa oturarak mezarlığa gitti. İmamların bu tartışması, gazetelere ’Cenaze Rantı’ olarak yansıdı. Bunun üzerine Bayramiç Müftüsü Ramazan Kara olaya el koydu. Müftülükteki diğer görevlilerle bir toplantı yapan Kara, imamların selá okuma ve cenaze definleri gibi işlemlerden bahşiş almalarını yasakladı.



Müftü Kara, bu kararı ilçedeki ve bağlı köylerdeki imamlarla bir toplantı yaparak bildirdi.