İmamların 'cenaze kavgası'

Edirne Eski Camii İmamı İrfan Şafak ile Edirne Tıp Fakültesi İmamı İbrahim Kürk arasında cenaze namazının kıldırılması ve ardından mezarlıkta dua okunması konusunda tartışma çıktı.



Cenazeden 3 gün sonra camide karşılaşan 2 imam arasındaki sözlü sataşmaların kavgaya dönüşmesi, cemaatin araya girmesi ile güçlükle önlendi. Tehdit edildiğini öne süren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İmamı İbrahim Kürk savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Edirne Tıp Fakültesi’nde görevli imam İbrahim Kürkçü, kalp krizinden ölen ve yakından tanıdığı Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Atabay’ın yakınlarının daveti üzerine, cübbe ve sarığını giyerek Eski Camii'ne giderek cenaze namazına katıldı. Cenaze namazında yabancı bir imamın olması, camide görevli din adamını huzursuz etti. İki imam cenaze töreni sırasında birbirlerine mesafeli durdu.



'Dostuma dua okumamı engellediler'



Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Atabay’ın 14 yıllık tanıdığı olduğunu anlatan Tıp Fakültesi Camii İmamı İbrahim Kürk, şöyle dedi:



“Başkan Atabay ile yaklaşık 14 yıldır bir dostluğumuz var. Öldüğünde kendi ellerimle yıkayıp kefene sardım. Yakınları dostluğumuzu bildiğinden benim de cenazeye katılıp namazı kıldırıp dua etmemi istedi. Ben de onların davetini kırmayıp cübbemi giyip, sarığımı takıp cenazeye katıldım. Gittiğimde bu durumdan görevliler hoşnut olmadı ve bana izin vermedi. Ben de cemaat ile saf tuttum. Namaz, Eski Camii görevlileri tarafından kıldırıldı. Namaz kılınırken bir kenarda durdum. Sonra cenazeyi defnetmek için Buçuktepe Mezarlığı’na gittik. Oraya davetli imam olarak katıldığım için dua etmek istedim, ama Eski Camii İmamı İrfan Şafak ve müezzinler izin vermedi. Benim cenazede rahmetli dostuma dua okuyup görevi yapmamı engellediler.”



3 gün sonra gitti, hakarete uğradı



Cenaze namazının kılınmasından 3 gün sonra öğle namazını kılarak kendisine takınılan tutumun nedenini öğrenmek için Eski Camii'ye gittiğini anlatan İmam Kürk, avluda ezan okunurken karşılaştığı camii imamı İrfan Şafak tarafından ağır hakarete uğradığını iddia etti. İbrahim Kürk, “Eski Camii’de İmam İrfan Şafak’ın yanına gittim ve kendimi tanıtıp, cenazede bana yapılanların yakışık almadığını anlatırken bana ‘Haddini bileceksin’ dedi. ‘Ne yaptım haddimi aşacak?’ diye sorduğumda, ‘Cübbeyle sarıkla benim görev yaptığım camiiye gelemezsin’ dedi. Ben de davet üzerine geldimi söylediğimde bana dönerek, ‘Sen bir leş kargasın, yürü git buradan şimdi ağzını burnunu kırmayayım’ dedi. Birden camii cemaatın içinde üzerime yürüyerek bana saldırdı. İmamın bana saldırdığını gören camii görevlileri ve camii cemaati araya girerek olayların büyümesini engelledi” dedi.



Bu olayın çok ağrına gittiğini, uyuyamadığını belirten imam İbrahim Kürk, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Eski Camii İmamı İrfan Şafak hakkında suç duyurusunda bulundu.



Eski Camii İmamı İrfan Şafak ise olayla ilgili savcılığa ifade verdiğini konuyla ilgili başka bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

