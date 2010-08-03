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İmamlar üst düzey yönetici oluyor!

SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetmeliği imamların önünü açtı...

03 Ağustos 2010 03:00

T24- SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetmeliği imamların önünü açtı... 'Unvan Değişikliği Sınavı'yla il müdür yardımcısı, ilçe sosyal hizmetler müdürü, şube müdürü ve kuruluş müdürü olabilecekler.


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) yürürlüğe koyduğu “Unvan Değişikliği Sınavı” imamların yönetici olmalarının önünü açtı. Cumhuriyet gazetesinden Sevil Arınan'ın haberine göre, sınavla birlikte din görevlisi adı altında imamlar, SHÇEK kuruluşlarında il müdür yardımcısı, ilçe sosyal hizmetler müdürü, şube müdürü ve kuruluş müdürü olabilecek.


AKP hükümetiyle birlikte devam eden kadrolaşma, SHÇEK’te de yüzünü göstermeye devam ediyor. SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün yeni personel yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, ilgili kuruluşlarda imamlara üst düzey yönetici olma hakkı veriyor. Önceki yönetmelik uyarınca din görevlileri sadece SHÇEK kuruluşlarında müdür yardımcısı, ayniyat saymanı ve mutemet olabiliyordu.


O dönem tepkiyle karşılanan bu yönetmelikte yapılan değişiklik, imamlara il müdür yardımcısı, ilçe sosyal hizmetler müdürü, şube müdürü, kuruluş müdürü ve müdür yardımcısı olma hakkı tanıyor. Unvan değişikliği sınavında ilgililerden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu farklı iş alanlarına geçme şartı aranırken, “eğitime tabi tutulmaksızın” yazılı sınav yapılacak. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Bedriye Yorgun, SHÇEK kuruluşlarında mesleki alanda eğitim almış personelin atanması gerektiğini vurguladı. Din görevlilerinin, müdürlük pozisyonuna getirilmesinin sosyal hizmetlerdeki durumu vahim hale getirdiğini belirten Yorgun, “SHÇEK Genel Müdürlüğü’nün amacı kendi kadrolarına yer açmak. Sosyal hizmetlerin piyasalaştırılmasını ve taşeron uygulamaları hızlandıran AKP diğer yandan hizmetleri ideolojisine göre şekillendiriyor” dedi. Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte din görevlilerinin üst düzey yönetici olabildiğini anımsatan Yorgun, imamların önünün açıldığına vurgu yaptı.

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