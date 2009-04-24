İmamlar SODEV'e kızdı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, TBMM önünde Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyelerinin sergilediği gösteriyle imamların "ucube tipler" olarak gösterildiğini belirterek, "İmamlarımızı ve dini duyarlılığı olan vatandaşlarımızı rencide eden bu gösteriyi düzenleyenleri kınıyoruz" dedi.



Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM önünde SODEV üyelerinin düzenlediği ve bazı milletvekillerinin de destek verdiği tiyatro gösterisiyle küçük yaşta evlilik olayı protesto edilirken ortaya konulan imam tiplemesiyle imamların rencide edildiğini ifade etti.



Medyada yer alan olumsuz imam tiplemesinden hala kurtulamayan bazı kesimlerin, imamları "gerçeklerle örtüşmeyen ucube kılıklı, kötü insanlar" olarak göstermeye devam ettiğini savunan Yıldız, şunları kaydetti:



"Bunu yaparken de küçük yaşta çocukların evlendirilmesi gibi toplumun her kesiminin duyarlı olması gereken bir konu da bile imamlarımızın bu işe alet edilmesi, bu işi düzenleyenlerin din görevlilerimize karşı kötü niyetinden başka bir şekilde ifade edilemez.



Kaldı ki imamların resmi nikahtan önce dini nikah kıymaları Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesine göre yasaklanmıştır ve hiçbir imam resmi nikahtan önce dini nikah kıyamaz.



TBMM önünde sergilenen gösteriyle imamlarımız, küçük yaşta çocuklara dini nikah kıymak isteyen, görüntüsüyle tavırlarıyla eski Yeşilçam filmlerinden fırlamış, ucube tipler olarak gösterilmiştir. Gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan, imamlarımızı ve dini duyarlılığı olan vatandaşlarımızı rencide eden bu gösteriyi düzenleyenleri kınıyor, onları din görevlilerini yakından

tanımaya, kafalarındaki ucube imam tiplemesinden kurtulmaya davet ediyoruz." (aa)