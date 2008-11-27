İmamlar CHP’de safları sıklaştırıyor

Çarşaflı kadanları üyeliğe kabul ederek laiklik tartışması başlatan CHP, Sultanahmet Camii’nden emekli olan imam Osman Nuri Bedir’in İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi belediye başkanlığına aday olmasının ardından Ankara’nın Beypazarı ilçesinde de başkanlık yarışına imam adayla girme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Başimamı İsa Varlı, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay’ın ikna etmesi sonucu CHP saflarında yerini aldı. Daha önce Yenimahalle Müftülüğü ve Ankara’daki camilerde de görev yapan Varlı, kararının ardından yaptığı ilk açıklamada şu masajları verdi:

“Beypazarı’nı kazanmak için gidiyorum. Kimse kaybedeceği bir yarışa girmek istemez. Ben de partimin bana verdiği görevi yerine getireceğim. Uzun yıllardır memleketim Beypazarı’na hizmet ediyorum. Bu hizmetimi belediye başkanı olarak da sürdürmek istiyorum.”



Baykal türbanlılara rozet takacak



Bu arada yeni katılım ve transfer çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal gelecek günlerde Erzurum’a gidecek. İstanbul’daki partiye katılan çarşaflı kadınların Erzurumlu olduklarını ve giydikleri çarşafın yöreye özgü olduğunu belirten Deniz Baykal, Erzurum’da partisine yeni katılacak türbanlılara rozetlerini takacak.



