'İmamlar bile silah istiyor'

Trabzon Valisi Nuri Okutan, silah ruhsatı konusunda çok dikkatli davrandıklarını belirterek, “Trabzon'un Teksas görüntüsünden kurtarılacak” dedi.



Düzköy İlçesi'ne bağlı Çalköy Beldesi'nde incelemelerde bulunan Vali Okutan, silah ruhsatı talepleri üzerine açıklamalarda bulundu ve Soğuksu Mahallesi’ndeki Valilik Konağı’nda bile çevreden gelen silah seslerinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Vali Nuri Okutan, Trabzon’u Teksas görüntüsünden kurtaracaklarını belirten, “Silahlanma işinde artık frene bastık. Kafası bozulan silah çekiyor. Geçen yıl serseri kurşunlar nedeniyle 5 kişi can verdi. Bu nedenle soruna çözüm bulmamız gerekiyor. Profesörler, imamlar bile silah ruhsatı için geliyor. Ama artık bu işi çok sıkı tutuyoruz. Ruhsat vereceğimiz kişileri çok ama çok özenle seçiyoruz” dedi.

Vali Okutan, alınan önlemler nedeniyle son aylarda silahla işlenen suçlarda önemli oranda düşüş yaşandığını da dile getirdi.



