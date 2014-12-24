İmamla müezzin tekme tokat birbirine girdi

Ümraniye'de, Parseller Camisi'nde görevli imam Serdar Şahinoğlu (48) ile müezzin Habibullah Abdulkerim Sağlık (34) arasındaki gerginlik, iddiaya göre, 4 Ekim 2013 günü cami için toplanan bağış parasının 3 kez sayılması üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Birbirlerinden şikâyetçi olunca haklarında, ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan iki din adamı Anadolu Adalet Sarayı 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

'Ayağımı kaydırmak istedi'

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, İmam Şahinoğlu, “Kadrolu olduğum için imam olamadı. Ayağımı kaydırmak için verdiğim vaazlara karışmaya, beğenmediği konu olduğunda müftülüğe şikâyet etmeye başladı. Olay günü, dernek odasından bağış belgelerini çaldı. Suçüstü yakaladık. Ameliyatlı bacağıma tekme attı. Yerler ıslaktı. Düştü. Kendi kendini yaraladı” dedi.

'Yanlış anladı, yumruk attı'

Müezzin Sağlık ise olay günü gözlüğünü unuttuğu için camiye döndüğünü, yanlış anlaşıldığını belirterek, “İmam bana, ‘Neden evrakları çaldın hırsız’ diye bağırdı ve yumruk attı” diye konuştu. Hâkim barıştıramadığı iki din adamına da 10 taksitte ödemek üzere 2’şer bin lira adli para cezası verdi.