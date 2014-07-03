İmamın saadet zinciri: Cemaati dolandırdı!

Ankara'da bir kamu kuruluşunun katkısı ile yaptırılan caminin imamı İ. A., Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emri ile açığa alındı. Vatandaşlar, İmam İ. A.'nun kendilerini 7 milyon liraya yakın dolandırdığını iddia etti.

Ramazan'ın ilk günlerinde, Ankara’da bürokratların gittiği bir kamu kuruluşunun katkısı ile yaptırılan caminin imamı İ. A., Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in emri ile açığa alındı. Vatandaşlar, İmam İ. A.’nun kendilerini “Titan Saadet Zinciri” gibi bir oluşumla 7 milyon liraya yakın dolandırdığını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı iddialarla ilgili idari inceleme başlattı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in habere göre, cami imamı İ. A. daha çok üst düzey bürokratlardan oluşan cemaatle kurduğu dostluk ilişkisini ilerletti. Cemaatten ileride kar payı vererek geri ödemek koşuluyla 7 milyon liraya yakın para toplayan, İmam İ. A. ödeme zamanı gelmesine rağmen sözünde durmayınca onlarca vatandaş çareyi Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurmakta buldu.

Başkan Görmez olayın bizzat incelenmesini için Teftiş Kurulu Başkanlığı’na talimat verdi. Yapılan ön inceleme raporu çerçevesinde İmam İ. A. geçtiğimiz pazartesi günü açığa alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzeydeki bir yetkilisi konuyla ilgili bilgi verirken, “Vatandaşların iddiası bize yansıtıldığında Başkan’ın özel talimatı ile imam soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Şimdi böyle titanvari bir yapılanma söz konusu mu, müfettişler bunu araştırıyor. İnceleme sonucunda İmam İ. A.’nın böyle bir eylemi saptanırsa hakkında inceleme soruşturmaya çevrilecek, ayrıca olaydan adli makamlar da haberdar edilecek” dedi.

Titan saadet zinciri nedir?

Titan Saadet Zinciri, 1990’larda bir dolandırıcılık sistemi üzerine kurulu bir grup olarak tanındı. Bir katılım ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son derece yüksek kâr oranları sunan Titan Saadet Zinciri, katılımcılarına zincire dahil ettikleri her yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri de vaat etmişti. Her yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti, bahsedilen kısa vadeli ve yüksek kâr oranlı kazanç olarak daha önceki üyelere ödenerek “zincir” ayakta tutuluyordu.