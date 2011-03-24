İmamın Ordusu'na üçüncü baskın: Radikal gazetesi aranıyor

T24- Ergenekon davasından tutuklunan Ahmet Şık’ın yazdığı ancak henüz basılmayan kitabı “İmam’ın Ordusu” ile ilgili olarak polis Radikal gazetesinde arama yaptı. Polis Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarındaki kitabın taslağının çıkışı ve bilgisayardaki imajını aldı. Bilgisayardaki kitap kopyası silindi. Mavioğlu, "Bana daha önce Ahmet taslağını vermişti kitabı okuyayım diye. Şöyle bir bakmıştım ama bir fikir oluşmamıştı. Polis gönderilen dosyanın kopyasını alıp siliyor. Dosyanın da aslının silinmesini istiyor" açıklaması yaptı. Polis saat 17.20'de Radikal'den ayrıldı.

Ertuğrul Mavioğlu NTV yayınında olayı şöyle anlattı; "Bana daha önce Ahmet taslağını vermişti kitabı okuyayım diye. Şöyle bir bakmıştım ama bir fikir oluşmamıştı. Polis gönderilen dosyanın kopyasını alıp siliyor. Dosyanın da aslının silinmesini istiyor."

İki polis memuru, 13. katta Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın odasında gazetenin avukatlarıyla görüştü. Polis Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarındaki kitabın taslağının çıkışı aldı.

Mavioğlu, Ahmet Şık'ın kitap taslağına el konulması yönünde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı olduğunu hatırlatarak, kitap taslağının polise teslim edilmemesinin ''terör örgütüne yardım ve yataklık'' suçu kapsamında değerlendirileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Bu karar uyarınca Şık'ın gönderdiği kitap taslağının aranması amacıyla çalıştığı Radikal gazetesine gelen polislerin şu anda bilgisayardan taslağın çıktılarının aldığını, daha sonra kaydı sileceklerini belirten Mavioğlu, ''Ahmet Şık, 18 Aralık 2010'da ''00kitap son'' koduyla kitap taslağını bana göndermişti. Açıkça söyleyeyim, fırsat bulup okuyamadım. Sadece bir göz gezdirdim ama şu an çok pişmanım okumadığıma. Ancak gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmayacaktır'' dedi.

Mavioğlu, polisin, kendisinin dışında ayrıca Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile avukat Fikret İlkiz'i de arayarak, onlarda bulunan nüshaların da teslim alınacağı yönünde tebligatta bulunduğunu söyledi.

'BASILMADI, ÖRGÜT DÖKÜMANI'





''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talebini değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Soner Yalçın'dan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanlar çerçevesinde Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın bilgisayarlarından elde edilen ''İmamın Ordusu'' belgeleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mart 2011 tarihli yazısının ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık raporun incelendiği kaydedildi.

Kararda, ''Kitap taslağının önceden hazırlanıp ardından örgütte etkin konumda bulunan Soner Yalçın'a gönderildiği, kitap üzerinde yazdığı notların talimata dönüştürülerek Ahmet Şık'tan elde edilen kitap taslağında uygulandığı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü talimatlarıyla bu kitabın yazdırılmaya çalışıldığı, kitap içeriğinde açıkça terör örgütünün ve amacının propagandasının yapıldığı, suçu ve suçluyu övme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarının da örgüt talimatları çerçevesinde kitaba konu edildiği ve örgüt talimatlarıyla kitabın bastırılarak sansasyon ve dezenformasyon yapılmasının planlandığı, yargılanan örgüt üyelerine de bu suretle moral ve motivasyon verilmeye çalışıldığı, 49 sayfalık inceleme tutanağında ayrıntılı olarak belirtildiği''ne yer verildi.





MAHKEME KARARI





Söz konusu yazıların, henüz basılmadığından kitap niteliğinde olmadığı, kitabın içindeki örgütsel emir ve talimatlar ile paragraf aralarına yerleştirilmiş, eklenmesi ve çıkarılması gereken yerlere ilişkin notlardan şu haliyle yazıların örgütsel doküman niteliğinde olduğu, örgütün amacına hizmet etmek ve propagandasını yapmaya yönelik hazırlandığının anlaşıldığı belirtilen kararda şöyle denildi:

''(İmamın Ordusu) isimli doküman ve tüm nüshalarına, içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mart 2011 tarihli yazısı ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık rapor içeriğinde belirtilen evrak ve tüm nüshalarına CMK 121, 122, 123/2, 124, 127 uyarınca el konulmasına karar verildi.''

Bu karar üzerine Cumhuriyet Savcısı Öz, ''(İmamın Ordusu) isimli doküman ve tüm nüshalarına veya kitap taslağına, 3. kişilerde bulunan nüshalarına, kitap haline dönüştürülmüşse suretlerine içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına el konulmasına ve muhafaza altına alınmasına, şüphelinin avukatına da bir nüshasını verdiğini beyan ettiğinden avukatındaki nüshalara da el konulmasına, mahkeme kararına rağmen vermeyen veya vermek istemeyenlerin ellerinde bulunan nüshaların temini için gerektiğinde arama ve el koyma kararı talep edilmesi, bulunması muhtemel diğer adreslerin tespit edilerek, bu adresler için de arama kararı talep edilmesi, aksine davranışın hem CMK 124, hem de örgüte yardım suçunun oluşturacağının bildirilmesi'' yönünde polise talimat verdi. Bu kararlar kapsamında, söz konusu kitap taslağının bir örneğinin kendisinde de bulunabileceği düşünülen Radikal gazetesinden Ertuğrul Mavioğlu'nun gazetedeki bilgisayarında inceleme yapıldı.

İTHAKİ DE ARANDI









Ergenekon'da tutuklanan gazeteci Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu'yla beraber iki ciltlik Ergenekon kitabı yazmıştı.

Polis, Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriye Öz'ün talimatıyla, Ergenekon tutuklusu gazeteci Ahmet Şık'ın kitabını yayımlayacağı düşünülen İthaki Yayınevi'nde bugün öğlen ikinci defa arama yapmıştı.

Polis ilk baskını dün gece yapmıştı. Yayınevi'nin Kadıköy'deki merkezinde akşam saatlerinde başlayan aramalar yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Baskının Ahmet Şık’ın henüz piyasaya çıkamayan ‘İmamın Ordusu’ isimli kitabıyla alakalı olduğu belirtilirken, yayınevi yetkililerinden, bu kitapla ilgili bir yayın hazırlığı içerisinde olmadıkları açıklaması gelmişti.











