İmamın karısıyla kaçan muhtara Erdoğan'dan veto

İmamın karısıyla kaçan evli ve 3 çocuk babası muhtar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği muhtarlar toplantısına çağrılmadı. Daha önce toplantıya katılacak muhtarlar listesinde bulunan muhtar M. Y.'nin telefonla aranarak listeden çıkartıldığı bilgisinin verildiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre; Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı muhtarlar toplantısına, Alanya'dan Yeniköy Muhtarı Ahmet Göktaş, Hocalar Muhtarı İbrahim Çetin katılacak. Muhtarlar toplantısının ardından aynı gün Cumhurbaşkanı ile birlikte yemek yiyecek muhtarlar, yeniden Alanya'ya dönecek. Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, "Cumhurbaşkanımız ile buluşacak olmanın onuru ve heyecanını yaşıyoruz. Bu buluşmayı bizlere sunanlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtara veto

Öte yandan, geçen hafta köy imamının eşini kaçırdığı iddiasıyla jandarma tarafından ifadesi alınan Muhtar M. Y.'nin de önce listeye dahil edildiği, ancak bu olayın ardından listeden adının çıkarıldığı ve durumun kendisine telefonla tebliğ edildiği öğrenildi.

Muhtar M.Y., kendisinin telefonla Ankara'dan arandığını, Alanya'daki muhtarların daha önce üçerli gruplar halinde davet edilirken bu defa ikişerli gruplar halinde davet edildiği için kendisinin listeden çıkartıldığını iddia etti. Muhtar M.Y, listedeki değişikliğin daha önce yaşanan kaçırma olayıyla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Alanya'nın Gümüşgöze mahallesinin evli ve 3 çocuk babası olan Muhtarı M. Y. (40), yine evli ve iki çocuk annesi olan mahalle imamının karısıyla kaçtığı gerekçesiyle jandarma tarafından ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştı. İmam ise olayın ortaya çıkmasının ardından eşinden ayrılmak için boşanma davası açmıştı.