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Spor

İmamın gol atması için dua ettiği takım 1-0 yenildi

Alaplı Belediyespor Kulübü Başkanı: Lideri yenmek ve üst sıralara çıkmak için bu maçı kazanmak istiyorduk

21 Şubat 2016 21:28

Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde Alaplı Belediyespor ile Kozlu Belediyespor, Alaplı Şehir Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi imam Hüseyin Yılmaz, soyunma odasına giderek, Alaplı Belediyesporlu futbolcuların gol atması ve galip gelmesi için dua etti. Alaplı Belediyespor, Kozlu Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı Belediyespor için çok önemli olan karşılaşmada futbolculara destek olmak istediğini belirterek, "Futbolcuların güzel bir maç oynayarak lider Kozlu Belediyespor'u yenmelerini ve bol gol atmalarını istedik. Ayrıca hiçbir futbolcumuzun sakatlanmaması için dua ettik" diye konuştu. 


Alaplı Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Akyol da Kozlu Belediyespor'un ligde lider olduğuna dikkat çekerek, "Lideri yenmek ve üst sıralara çıkmak için bu maçı kazanmak istiyorduk. Onun için hocamızdan takımıza dua yapmasını istedik. Oda sağ olsun bizi kırmadı" dedi. 

Kozlu Belediyespor, Alaplı Belediyespor'u 1-0 yendi.

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