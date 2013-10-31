'İmamdan önce camiye giden' Öcalan'ın hayatı belgesel oluyor



Siyabend-ü Xece, Karartma Geceleri, Yağmur Başladı gibi filmlerin yapımcılığını yapan Senar Turgut, Abdullah Öcalan’ın hayatını belgesel bir filmle anlatacak. Okula ulaşmak için üç dört km. yürüyen Öcalan’ın yaşadığı yoksulluktan, sabahları kalkıp imamdan önce camiye gitmesine, matematikteki başarısına kadar bir çok ayrıntı belgeselde yerini alıyor.

Yapımcı ve yönetmen Turgut’u Öcalan’ın hayatını incelerken en çok şaşırtan şey ise “Ailesinin olağanüstü yoksulluğu” olmuş.

Taraf gazetesinden Hıdır Geviş’in Senar Turgut'la yaptığı röportajdan bir bölümü şöyle:

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Urfa Halfeti’ye bağlı Ömerli Köyü’nde yaşıyor. İlk eşinin ölümünün ardından iki evlilik yapmış. Her bir eşinden altı çocuğu; toplam 12 çocuğu var. Yönetmen Turgut, kardeş Öcalan’ın biraz fıstık ağacının olduğunu ama normal şartlarda oradan elde edilen gelirle iki kişinin bile geçinemeyeceğini söylüyor. “Ekmek almak için dahi sıkıntı çekiyorlar” diyor... İçinde yaşadıkları ev ise Öcalan’ın doğduğu ve baba Ömer Bey’in 70 yıl önce inşa ettiği ev...

Matematik'te çok başarılıydı

Kardeş Öcalan abisi nedeniyle defalarca gözaltına alınmış. Bir dönem Adana’ya göç etmiş, orada çoluk çocuk pamuk tarlalarında çalışmışlar. Yaklaşık sekiz yıl sonra geri dönmüşler.

Öcalan’ın kız kardeşlerinden Ayne’nin, şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesik. Bir oğlunu dağda kaybetmiş. Adana’da yaşayan ablası Havva ve dayısı Süleyman’ın durumları ise orta hâlliymiş.

Öcalan’ın ilkokul öğretmeni Fuat Bey’le de görüşmüş yönetmen Senar. “Urfa’da bir Türkmen köyünde yaşıyor, kendisi de Türkmen zaten” diyor.

Öğretmeninin anlattığına göre Öcalan çok parlak bir öğrenciymiş, matematikte olağanüstü başarılıymış. “Abdullah çok yoksuldu ama diğer öğrencilerle her şeyini paylaşırdı” diyormuş öğretmen Fuat.

Öcalan imamdan önce camiye giderdi

Okula ulaşmak için üç dört km. yürüyen Öcalan’ın sabahları kalkıp imamdan önce camiye gittiğini de söylüyormuş yakınları.

Sadece aile üyeleri değil, öğretmen Fuat Bey Öcalan’ın öğretmeni olmanın çilesini çekmiş. 80’lerin ortalarında Fuat Bey’in evine askerler gelmiş, Öcalan’ın Ermeni olduğu konusunda açıklamalar yapmasını istemişler öğretmeninden.

Nisan ayında çekimlerine başlanan belgesel için şimdiye değin İsmail Beşikçi, Vedat Türkali, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mehmet Ali Birand, Salih Müslim, bazı akademisyen ve siyasetçilerle görüşülmüş.

Bir de görüşülecekler listesi var. Bu listede dünya ünlüleri de var. Arjantin’deki Mayıs Anneleri adlı grubun lideri Estela Barnes de Carlotto, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu’dan randevu alınmış bile. Mandela ile de temas kurulmuş ancak hastalığı nedeniyle randevuları şimdilik askıda.

Ya PKK ’nın ya da Öcalan’nın hoşlanmayacağı şeyler olursa belgeselde, sizi sansürlemek isterlerse?

“Bu konuda ne hükümet ne de PKK açısından bir kaygım var. Zaten Başbakan’ın sanatçılara çağrısı oldu. Biz de bu çağrıyı değerlendiriyoruz. Barışa katkı sunmak açısından, bu meseleyi ve Öcalan’ı Türk toplumuna anlatmaya çalışıyoruz. Belki bazı önyargıları kırabiliriz ve bu da barış şansını güçlendirir.”

Öcalan’ın haberi var mı bu belgeselden, izin aldınız mı ondan?

“Haberi var, kardeşi Mehmet Öcalan ile haber yolladık... ‘Çekmek istiyorlarsa çeksinler’ demiş.”

Öcalan’la ilgili hiç yayınlanmamış bir belge ya da fotoğrafa ulaştınız mı...

“Kamuyonun bildiğinden farklı resimler yok. Zamanında pek çok fotoğraf, kaygılanan aile fertleri tarafından imha edilmiş.”

Neden dünyadaki siyasetindeki bu isimlerle de görüşmek istediniz?



“Morales’in, Mandela’nın ve Garry Adams’ın mücadelesi bizdekiyle benzerlikler taşıyor. İzleyiciye, dünyadaki benzer hareketleri ve bu hareketlerin yaşadığı çatışmalardan nasıl barışla çıktığını anlatmak istiyoruz...”

Savaş boyunca etkin olmuş Türk askeri yetkililer ve istihbarat üyeleriyle de görüşmeyi planlıyor musunuz?

“Görüşmemiz gerekir belki, düşünmedik...”