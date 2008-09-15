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Yaşam

İmamdan kan bağışı kampanyası

Kartal Atalar Merkez Camisi imamı Yücel Kara, Kızılaya 3 günde 1000 ünite kan bağışı sağlamak amacıyla kampanya başlattı.

15 Eylül 2008 03:00

Kartal Atalar Merkez Camisi imamı Yücel Kara, Kızılaya 3 günde 1000 ünite kan bağışı sağlamak amacıyla kampanya başlattı.
Kara, kan ihtiyacının Türkiye'de Kızılay Kan Merkezince bağışlarla karşılandığını, Ramazan ayında bağışların sekteye uğramasının zaten yeterli olmayan stoklarda azalmaya, bunun da acil kan talebinin karşılanmasında sıkıntıya yol açtığını belirtti.
Bu amaçla geçen yıl ramazanda cami cemaati ve çevre halkının katkılarıyla Kızılaya 500 ünite kan bağışı sağladıklarını hatırlatan Kara, bu yıl da Kızılayın "1 Milyon İyi İnsan Aranıyor" kampanyasına 1000 ünite kan bağışıyla katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.
Kara, kan bağışı kampanyasının 19, 20 ve 21 Eylülde 20.00-24.00 saatleri arasında Atalar Merkez Camisi'nde devam edeceğini ifade ederek, vatandaşları kan bağışına çağırdı. 

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