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İmamdan evliliğe ikna edemediği kadının eski eşine: Sen nafakadan kurtul, ben hanıma kavuşayım

"Senle anlaşalım, bu senin de işine gelir. Emine Hanım'ı ikna et"

06 Eylül 2017 13:14

İstanbul Sultanbeyli'de İmam Ö.B., eşinden ayrılan Emine E. ile evlenmek istedi. Kadını ikna edemeyince de akılalmaz bir yola başvurup genç kadını razı etmesi için eski eşine mesaj atmaya başladı. 'Sen nafakadan kurtul, ben hanıma kavuşayım' mesajlarının arkası kesilmeyince eski eş çareyi müftülüğe şikayette buldu.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Sultanbeyli'de Savaş H. (36) ve Emine E. (32), 2004'te evlendi. Bir yıl sonra bir çocukları olan çift, yaklaşık 10 yıllık evliliğin ardından 2014'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. O tarihte 9 yaşında olan çocuğun velayeti anneye verildi. Savaş H.'nin de ayda 500 TL nafaka ödemesine karar verildi.

"Evlenmek istedi"

Savaş H.'nin iddiasına göre, yaşadıkları ilçedeki bir camide imamlık yapan Ö.B. ile eski eşi arasında yaklaşık 2 yıl önce yakınlık başladı. İmam Ö.B. ailenin güvenini kazanmak için 2015'te Emine E.'nin oğlunu tüm masraflarını karşılayıp Manisa'daki bir özel okula kaydettirdi. Emine E. ve imam Ö.B. yatılı okuyan çocuğun yanına gidip gelirken ilişkileri ilerledi, ancak Ö.B., Emine E.'yi evlilik için bir türlü ikna edemedi.

"Sen de kurtul ben de"

İmam Ö.B. iddiaya göre birkaç ay önce Emine E. ile evlenebilmek için oldukça ilginç bir yola başvurup Savaş H.'ye sosyal medya hesabından mesajlar göndermeye başladı. Ö.B.'nin gönderdiği mesajlarda, "Sen Emine Hanım'ı ikna et o benim hanımım olsun. Ben ona hayırlı eş, oğluna da iyi bir baba olurum", "Senle anlaşalım, bu senin de işine gelir. Emine Hanım'ı ikna et benimle evlenmeye, sen nafakadan kurtul ben de hanıma kavuşayım", "Yoksa daha çok amele gibi çalışırsın" şeklinde ifadeler yer aldı.

Müftülüğe şikâyet etti

Savaş H., 19 Haziran'da Sultanbeyli İlçe Müftülüğü'ne giderek imam Ö.B.'den şikayetçi oldu. Şikayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri konuyla ilgili Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesinin henüz tamamlanmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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