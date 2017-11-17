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İmam, telefon dolandırıcılarına 25 bin lira kaptırdı

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde imam Recep E

17 Kasım 2017 23:40

SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde imam Recep E., kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hesabına, kredi çekip, 25 bin lira yatırdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelileri Şanlıurfa\'da gözaltına aldı.
Sungurlu İlçesi\'nde cami imamı 53 yaşındaki Recep E.\'yi arayan telefon dolandırıcıları, isminin terör örgütleriyle anıldığını belirterek, adını temize çıkarmak için verdikleri hesaba para yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Recep E., bankaya gidip, 37 bin lira kredi çekti, paranın 25 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatırdı. Durumdan şüphelenen Recep E.\'nin yakınları polise haber verdi.
Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin Şanlıurfa\'da olduğunu saptadı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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