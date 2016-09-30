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İmam, şehit cenazesinde tabutun yanında selfie çekti!

Şırnak’ta hayatını kaybeden asker, toprağa verildi

30 Eylül 2016 20:08

Şırnak'ta şehit düşen Süleyman Güneri'nin cenaze namazını kıldıran imam, şehit Güneri’nin cenaze aracındaki tabutu ile selfie yaptı ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Şırnak'ta 26 Eylül günü şehit olan 23 yaşındaki uzman çavuş Süleyman Güneri’nin cenazesi, memleketi Aydın’ın Çine İlçesi’nde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam, şehit Güneri'nin cenaze aracındaki tabutu ile selfie yaptı. İmam Facebook hesabından bu fotoğrafı paylaştı. İmam Süleyman Şen’in tavrı büyük tepki gördü.

Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Güneri, Şırnak’ta yol kontrolü sağlayan timde görev yaparken, PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü. Güneri törenle toprağa verildi.

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