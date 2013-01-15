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Yaşam

İmam protestosunu harca girerek yaptı

Cami yanına Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılması planlanan elektrik trafosuna imam Ali Koç tepki gösterdi

15 Ocak 2013 21:34

Tokat'ın Niksar ilçesinde, imamlık yapan 33 yaşındaki Ali Koç, cami yanına yapılmasına karar verilen elektrik trafosunu protesto için dökülen beton harcın içine girdi. Koç'u, kaymakam ve emniyet müdürü ikna ederek harcın içinden çıkardı.

İlçe merkezinde bulunan Çilhane Camisi imamı ve aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi Ali Koç, cami yanına Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılması planlanan elektrik trafosuna tepki gösterdi.

Yanına cami cemaatinden iki kişiyi alan imam Koç, zararlı olduğunu ve caminin yanına yakışmayacağını düşündüğü trafonun yapılması için dökülen beton harcın içerisine girdi.

Elektrik trafosunun dikilmesine tepki gösteren imamı ikna etmek için olay yerine İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Emniyet Müdürü Murat Mutlu geldi.

Bir süre yetkililer ile görüşen Koç, daha sonra ikna olarak beton harcın içerisinden çıktı.

Koç, ardından görev yaptığı camiye geri döndü.

Yaşananları çevreden geçenler de merakla izledi. Trafonun belirlenen yere dikileceği öğrenildi.

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